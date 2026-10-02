Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Jumat, 2 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Ada Pratikno, Rocky Gerung, Anwar Usman, hingga Jusuf Hamka

 

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

 

 
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, politikus, pengusaha, hingga kalangan ahli hukum.

Pelantikan tersebut berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

Komposisi Wantimpres kali ini turut diisi sejumlah mantan pejabat yang sebelumnya menduduki posisi strategis di pemerintahan.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dipercaya menjadi Ketua Wantimpres.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Wantimpres diberikan kepada mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa.

Puluhan anggota Wantimpres yang dilantik kemudian mengucap sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Prabowo.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," kata Prabowo diikuti puluhan anggota Wantimpres.

Dalam sumpah jabatan itu, para pejabat yang dilantik diminta menjunjung tinggi etik dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo diikuti seluruh anggota Wantimpres.

Berikut susunan 26 anggota Wantimpres:

1. Pratikno (Ketua).

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prabowo Tambah Kursi Menko, 5 Petinggi Parpol Dapat Posisi - Image
Politik

Prabowo Tambah Kursi Menko, 5 Petinggi Parpol Dapat Posisi

Jumat, 2 Oktober 2026 | 02.42 WIB

Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputra kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Dedi Prasetyo - Image
Nasional

Prabowo Anugerahkan Bintang Mahaputra kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Komjen Dedi Prasetyo

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.40 WIB

Prabowo Lantik Sugiono jadi Menko PMK, Arrmanatha Natsir Naik jadi Menlu - Image
Nasional

Prabowo Lantik Sugiono jadi Menko PMK, Arrmanatha Natsir Naik jadi Menlu

Kamis, 1 Oktober 2026 | 22.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang - Image
1

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

6

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

7

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

8

Prediksi Skor Azerbaijan vs Liechtenstein di Liga Nations UEFA: Milli Menang Tipis Kejar Promosi

9

Prediksi Skor Wales vs Norwegia di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore