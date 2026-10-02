Prabowo Lantik 26 Anggota Wantimpres, Ada Pratikno, Rocky Gerung, Anwar Usman, hingga Jusuf Hamka

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10). Mereka berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, politikus, pengusaha, hingga kalangan ahli hukum.

Pelantikan tersebut berlangsung berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107/P 2026 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden.