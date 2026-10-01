Prabowo Tambah Kursi Menko, 5 Petinggi Parpol Dapat Posisi

Sugiono (kanan) dan Bahlil Lahadalia (tengah) menjalani pelantikan di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/10). Keduanya mendapatkan kursi Menteri Koordinator. (Laily Rachev/Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menambah satu posisi Menteri Koordinator (Menko) dalam Kabinet Merah Putih.
Kini, ada delapan kursi menko yang lima di antaranya dijabat oleh para petinggi partai politik koalisi pemerintah.
Penambahan satu kursi Menko itu menyusul dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10).
Jabatan Menko Hilirasi diisi oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Dengan adanya kementerian koordinator baru tersebut, jumlah Menko dalam Kabinet Merah Putih kini menjadi delapan.
Komposisi delapan kursi Menko itu juga menunjukkan keterlibatan sejumlah elite partai politik yang menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dari delapan posisi tersebut, lima di antaranya ditempati figur yang memiliki posisi penting di partai politik pendukung pemerintah.
Bahkan, empat dari lima sosok tersebut merupakan ketua umum partai politik koalisi pemerintah.
Selain Bahlil, ada Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.
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Kemudian, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
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