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Ryandi Zahdomo
Rabu, 30 September 2026 | 18.40 WIB

DPR Setujui Ada Bilik Asmara dan Alat Bantu Seks di Lapas Perempuan Bandung

Tangkapan layar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat. (Instagram @lapasperempuan_bandung) - Image

Tangkapan layar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat kunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat. (Instagram @lapasperempuan_bandung)

JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyetujui penyediaan fasilitas bilik asmara hingga alat bantu seks bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat.

Langkah tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII pada Jumat (25/9) lalu. Menurutnya, fasilitas ini merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan biologis serta pendekatan reintegrasi sosial.

Willy meminta Kantor Wilayah Kemenkumham dan Kepala Lapas (Kalapas) untuk mengawasi langsung pelaksanaan gagasan ini agar berjalan sesuai skema yang direncanakan.

"Jadi saya selaku Ketua Komisi XIII minta Kanwil, minta Kalapas untuk langsung terjun mengawasi teman-teman sesuai dengan apa yang sudah kita inisiasi. Satu, bilik asmara bagi yang sudah berkeluarga," ujar Willy di hadapan para warga binaan Lapas Perempuan Bandung dikutip dari unggahan akun @lapasperempuan_bandung, Rabu (30/9).

Akomodasi Kebutuhan Biologis Warga Binaan

Selain bilik asmara bagi warga binaan yang terikat pernikahan sah, Politikus Partai NasDem tersebut juga menyinggung opsi penyediaan alat bantu seks untuk memenuhi kebutuhan biologis para penghuni lapas.

"Yang kedua, alat bantu (seks) bagi yang membutuhkan," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini penting dilakukan untuk menjaga kesehatan warga binaan selama menjalani masa pemasyarakatan.

"Bagi yang punya suami, boleh. Yang enggak punya suami gimana caranya? Ada banyak jalan ke Roma. Kalau enggak self service, tahu self service? Ya begitulah. Tapi sekali lagi, kita yang harus kemudian jaga kesehatan," tambah Willy.

Editor: Bintang Pradewo
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