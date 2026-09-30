Jejak Rekam Willy Aditya: Lulusan UGM yang Kini Dorong Bilik Asmara di Lapas

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. (HENDRA EKA/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menarik perhatian publik usai menyetujui penyediaan fasilitas bilik asmara hingga alat bantu seks bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Bandung, Jawa Barat.
Langkah ini disampaikan politikus Partai NasDem tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke lokasi pada Jumat (25/9) sebagai upaya pemenuhan kebutuhan biologis sekaligus bagian dari pendekatan reintegrasi sosial.
Di balik gagasan yang menuai ruang diskusi publik ini, Willy Aditya memiliki rekam jejak panjang yang penuh warna.
Dikutip dari berbagai sumber, pria kelahiran Solok, Sumatera Barat, pada 12 April 1978 ini mengawali dinamika kehidupannya dari perantauan, dunia aktivisme pergerakan mahasiswa, hingga menempati kursi parlemen.
Kehidupan masa muda putra dari pasangan Syamsuddin Lubis dan Asna Hasan ini dipenuhi dinamika.
Menghabiskan masa kecil dan pendidikan dasar hingga menengah di Solok, Willy tumbuh sebagai siswa berprestasi dengan nilai kelulusan SMP mencapai 9,98.
Langkahnya berlanjut ke SMA Plus INS Kayutanam di Padang Pariaman (1994-1997), sebuah lembaga pendidikan sejarah yang membentuk kedisiplinan dan kegemaran membaca bukunya di bawah kepemimpinan sastrawan A.A. Navis.
Selepas SMA, Willy diterima di Jurusan Manajemen Hutan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur undangan.
Di kampus inilah ia mulai aktif mengasah kepemimpinan melalui berbagai organisasi, seperti pendiri Kelompok Studi Selendang Biru, Pemimpin Redaksi Persma Lumut Kehutanan, hingga Sekjen Dewan Mahasiswa UGM.
Untuk bertahan hidup di perantauan dan membeli buku, ia melakoni peran sebagai marbot masjid serta rajin mengirimkan tulisan hasil seminar ke media massa.
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