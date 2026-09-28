Hasil Survei Ungkap 7 Menteri Prabowo dengan Kinerja Buruk, Nama Nusron Wahid Teratas

JawaPos.com - Lembaga Vox Politica Research merilis hasil survei nasional terbarunya. Dalam survei itu mereka memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Umum maupun Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Survei tersebut mencatat sejumlah pandangan kritis dari responden, baik terkait efektivitas kerja kementerian maupun kemampuan pimpinan partai dalam mengarahkan partainya mendukung program pemerintah. Serta menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di DPR.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan persepsi masyarakat terhadap pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan sosok atau figur. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang turut menjadi perhatian publik.

“Hasil survei perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly Alimin Hasyim kepada wartawan, Senin (28/9).

Dalam pertanyaan top of mind (negative salience) mengenai menteri yang kinerjanya dinilai paling tidak memuaskan menurut responden sosok Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang muncul. Nusron memperoleh angka 41,5 persen sebagai menteri paling tidak memuaskan.

Selanjutnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berada pada angka 17 persen, Menteri HAM Natalius Pigai 13 persen, Menteri Imipas Agus Andrianto 10 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 7 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sementara itu, sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei tersebut juga menggali alasan responden merasa tidak puas terhadap kinerja para menteri yang disebutkan. Sebanyak 41,5 persen mengaitkannya dengan potensi korupsi, 31,5 persen menyebut program yang dinilai belum terasa di masyarakat, 27,5 persen menilai kebijakan kurang tepat, 15,5 persen menyoroti komunikasi yang buruk, dan 12,5 persen menyebut pejabat dinilai tidak responsif.

Fadhly mengatakan hasil tersebut menunjukkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pejabat publik.