Hasil Survei Ungkap 7 Menteri Prabowo dengan Kinerja Buruk, Nama Nusron Wahid Teratas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid angkat bicara soal OTT KPK yang menyasar Kementerian ATR/BPN, Jumat (18/9).
JawaPos.com - Lembaga Vox Politica Research merilis hasil survei nasional terbarunya. Dalam survei itu mereka memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Umum maupun Ketua Harian partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei tersebut mencatat sejumlah pandangan kritis dari responden, baik terkait efektivitas kerja kementerian maupun kemampuan pimpinan partai dalam mengarahkan partainya mendukung program pemerintah. Serta menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di DPR.
Direktur Eksekutif Vox Politica Research Fadhly Alimin Hasyim mengatakan persepsi masyarakat terhadap pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan sosok atau figur. Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang turut menjadi perhatian publik.
“Hasil survei perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu,” kata Fadhly Alimin Hasyim kepada wartawan, Senin (28/9).
Dalam pertanyaan top of mind (negative salience) mengenai menteri yang kinerjanya dinilai paling tidak memuaskan menurut responden sosok Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang muncul. Nusron memperoleh angka 41,5 persen sebagai menteri paling tidak memuaskan.
Selanjutnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni berada pada angka 17 persen, Menteri HAM Natalius Pigai 13 persen, Menteri Imipas Agus Andrianto 10 persen, Menteri PAN-RB Rini Widyantini 7 persen, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, dan Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi 4 persen. Sementara itu, sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Survei tersebut juga menggali alasan responden merasa tidak puas terhadap kinerja para menteri yang disebutkan. Sebanyak 41,5 persen mengaitkannya dengan potensi korupsi, 31,5 persen menyebut program yang dinilai belum terasa di masyarakat, 27,5 persen menilai kebijakan kurang tepat, 15,5 persen menyoroti komunikasi yang buruk, dan 12,5 persen menyebut pejabat dinilai tidak responsif.
Fadhly mengatakan hasil tersebut menunjukkan sejumlah aspek yang menjadi perhatian masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pejabat publik.
“Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelas Fadhly.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan
Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis
Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang
Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan
Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022