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Muhammad Ridwan
Sabtu, 19 September 2026 | 02.11 WIB

Elite Golkar Ingatkan Publik Tak Asal Simpulkan Polemik yang Kaitkan Nama Misbakhun

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com). - Image

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com).

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham meminta publik proporsional menyikapi polemik yang menyeret Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terkait pemesanan pita cukai rokok.

Idrus menekankan bahwa informasi maupun kritik di ruang publik harus berangkat dari fakta dan objektivitas. Menurutnya, polemik tidak boleh langsung menjadi kesimpulan sebelum pihak terkait memberikan penjelasan.

Hal itu penting agar masyarakat tidak menjadi kacau akibat informasi yang tidak tepat. “Harus faktual, harus rasional, harus objektif. Jangan sampai hal-hal seperti ini kemudian membuat masyarakat menjadi kacau,” kata Idrus.

Pernyataan itu disampaikan Idrus setelah Misbakhun memberikan klarifikasi soal tudingan yang mengaitkan dirinya dengan pemesanan pita cukai rokok. Isu tersebut sebelumnya muncul dalam pemberitaan media massa.

Idrus menyatakan dirinya memahami sekaligus menghargai informasi yang disampaikan melalui pemberitaan maupun siniar. Namun, ia mengingatkan agar informasi yang beredar tetap diuji berdasarkan fakta yang ada.

Idrus menilai klarifikasi Misbakhun penting untuk memperjelas persoalan secara utuh. Ia menegaskan kritik adalah bagian dari demokrasi tetapi harus berlandaskan dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kritik dalam dunia demokrasi itu suatu keharusan, tetapi kritik itu juga harus faktual, harus rasional, harus objektif,” ucap Idrus.

Idrus juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sejarah kebersamaan dengan Misbakhun sejak proses pengawalan Pansus Hak Angket Century. Kala itu, Idrus menjabat sebagai Ketua Pansus Century dan mengikuti berbagai proses bersama sejumlah tokoh politik lainnya.

Karena itu, Idrus mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial dan saling mendukung kontribusi bagi bangsa.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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