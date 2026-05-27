DPR Siapkan 'Omnibus Law' Keuangan Negara, Dividen BUMN akan Masuk Kantong Danantara?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memimpin rapat dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, DPR tengah menyiapkan omnibus law bidang keuangan negara guna mengharmonisasikan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU PNBP, serta pengaturan mengenai kekayaan negara yang dipisahkan.
Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah regulasi pasca pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sebagaimana dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Misbakhun mengatakan, harmonisasi diperlukan karena masih terdapat sejumlah ketentuan antar-regulasi yang dinilai belum sepenuhnya selaras, terutama terkait mekanisme pengelolaan dan penerimaan dividen BUMN pasca pembentukan Danantara.
“Sebelumnya dividen BUMN itu menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan menjadi sebagian dari siklus APBN. Dan ini harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik,” kata Misbakhun dikutip dari Antara, Rabu (27/5).
Ia menambahkan, revisi undang-undang di bidang keuangan negara akan dilakukan setelah revisi UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diselesaikan. "Komisi XI sekarang sudah pada tahap akhir menyelesaikan Undang-Undang P2SK (revisi UU P2SK)," kata Misbakhun.
Ia juga mengatakan bahwa revisi regulasi di bidang keuangan negara tersebut perlu diselesaikan sesegera mungkin sebelum APBN 2027 berlaku. "Undang-undang keuangan negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan sesegera sebelum APBN 2027 berlaku. Karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027 dan kita baru membahas di KEM-PPKF," kata Misbakhun.
Adapun UU P2SK sendiri diharapkan selesai pada awal Juni 2026. Misbakhun mengatakan, harmonisasi di tingkat pemerintah telah dimulai dan sejumlah aturan telah disinkronkan dengan daftar inventarisasi masalah (DIM) pemerintah, sehingga pembahasan pada awal Juni ditargetkan untuk dapat menyelesaikan regulasi tersebut.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat