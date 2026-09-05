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Antara
Minggu, 6 September 2026 | 06.32 WIB

AHY Minta TNI-Polri Netral dalam Momentum Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) - Image

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhono mewanti-wanti TNI, Polri dan instansi pemerintah lainnya untuk netral dalam momen pemilihan umum (pemilu).

"TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua," kata pria yang akrab disapa AHY itu saat berpidato dalam acara HUT ke-25 Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Sabtu.

Menurut AHY, pemilu merupakan salah satu momen dimana masyarakat bisa menggunakan haknya dalam berdemokrasi.

Hak tersebut menurut dia harus digunakan secara maksimal agar masyarakat bisa memilih pemimpinnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam hal ini lah, lanjut AHY, aparat harus berperan untuk memastikan masyarakat bisa menggunakan hak memilihnya dengan aman dan nyaman.

"Fasilitas negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis," AHY.

Karenanya, AHY kembali mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menjaga marwa pemilu agar masyarakat dapat menentukan siapa pemimpin Indonesia masa depan.

"Siapa pun yang menang harus menang karena mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun yang kalah harus menghormati kehendak rakyat," tutup dia.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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