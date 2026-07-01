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Rian Alfianto
Kamis, 2 Juli 2026 | 03.00 WIB

Gadi Eisenkot Tantang Netanyahu, Sebut Era 'Pemerintahan Bencana' Harus Diakhiri

Perdana Menterj Israel Benjamin Netanyahu. (Jamaica Observer) - Image

Perdana Menterj Israel Benjamin Netanyahu. (Jamaica Observer)

JawaPos.com - Mantan Kepala Staf Militer Israel Gadi Eisenkot resmi mendeklarasikan diri sebagai calon perdana menteri dan melancarkan serangan politik terbuka terhadap Benjamin Netanyahu. Dalam pidatonya, Eisenkot menyebut pemerintahan Netanyahu sebagai 'pemerintahan bencana' yang harus diakhiri pada Pemilu Israel mendatang.

Deklarasi tersebut semakin menambah tekanan terhadap Netanyahu yang belakangan juga mendapat kritik dari mantan Perdana Menteri Naftali Bennett.

Keduanya sama-sama menilai pemerintahan saat ini gagal mengelola negara, mulai dari persoalan keamanan hingga stabilitas politik.

"Pada Oktober, masa jabatan pemerintahan Oktober yang membawa bencana akan berakhir," kata Eisenkot dalam pidatonya pada Selasa (30/6) malam.

Pemimpin Partai Yashar yang juga menjabat Kepala Staf Militer Israel pada 2015–2019 itu berjanji akan membentuk pemerintahan baru yang berani mengambil keputusan penting di bidang keamanan nasional, wajib militer, dan pendidikan.

Ia juga memastikan akan membentuk komisi penyelidikan negara untuk mengusut kegagalan intelijen Israel dalam mencegah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Netanyahu Sudah Tak Mampu Kendalikan Pemerintah

Tekanan terhadap Netanyahu datang dari berbagai arah. Pada hari yang sama, mantan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menuding Netanyahu sudah kehilangan kendali atas kabinetnya sendiri.

"Ia tidak mampu mengatur pemerintahannya sendiri," ujar Bennett.

Menurut Bennett, pengaruh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, serta partai-partai ultra-Ortodoks membuat Netanyahu tidak lagi leluasa memimpin pemerintahan.

"Sejak awal saya tidak akan mengizinkan Ben-Gvir masuk ke dalam pemerintahan saya," kata Bennett.

Editor: Sabik Aji Taufan
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