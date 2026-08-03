Terima Delegasi IRI, PKB Tekankan Anak Muda Tentukan Masa Depan Indonesia

JawaPos.com - Generasi muda diyakini akan memegang peran besar dalam kemajuan bangsa Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menempatkan pemuda sebagai kunci dalam kemajuan politik tanah air pada masa mendatang.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid saat menerima kunjungan delegasi International Republican Institute (IRI) dalam rangka Regional Political Party Exchange Program in Indonesia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Dalam pertemuan ini kedua pihak saling bertukar pikiran mengenai pengalaman demokrasi, regenerasi kepemimpinan politik, serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam tata kelola partai politik di kawasan Asia.

Hasanuddin menyampaikan, Kunjungan seperti ini membawa banyak manfaat. Diantaranya memperkuat kerja sama, memperluas perspektif, sekaligus saling berbagi praktik baik dalam membangun partai politik.

"Kami menyambut baik kunjungan International Republican Institute ke DPP PKB. Pertemuan seperti ini sangat penting untuk memperkuat persahabatan, bertukar pengalaman, sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat antarlembaga politik di kawasan," ujar Cak Udin sapaan akrabnya.

Dia memastikan, PKB memberikan ruang yang besar bagi generasi muda untuk menekuni jalur politik. Partai secara konsisten menempatkan kader muda dalam struktur inti organisasi.

"PKB percaya bahwa masa depan politik Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Karena itu, kami tidak hanya memberi ruang partisipasi, tetapi juga menempatkan mereka dalam posisi strategis. Saat ini, banyak anak muda yang menjadi bagian dari Pengurus Harian DPP PKB dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan partai," tegasnya.

Menurut Cak Udin, regenerasi kepemimpinan bukan sekadar slogan, melainkan menjadi bagian dari strategi besar PKB dalam membangun partai yang modern, inklusif, dan mampu menjawab tantangan politik masa depan.