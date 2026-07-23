Harlah PKB Usung Tema 'Prabowonomics', Cak Imin Ungkap Terinspirasi Semangat Prabowo

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan sambutan di Harlah ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com).
JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan alasan partainya mengangkat tema 'Prabowonomics' dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB. Menurutnya, tema tersebut mencerminkan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong arah baru pembangunan ekonomi yang berlandaskan amanat konstitusi.
Cak Imin menyebut, tema yang diusung PKB tahun ini merupakan penyederhanaan dari gagasan besar mengenai ekonomi konstitusi. Bahkan, simpatisan dan para kader PKB menggunakan kaos bertuliskan 'Prabowonomics' dalam Harlah ke-28 PKB.
"Tema ulang tahun PKB yang ke-26 kali ini adalah Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi. Dan tema ini dipersingkat dengan satu kata: 'Prabowonomics'," kata Cak Imin dalam sambutannya di Harlah ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).
Cak Imin menjelaskan, istilah tersebut lahir dari pandangan Presiden Prabowo yang selama ini konsisten menekankan pentingnya menjadikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama dalam membangun perekonomian nasional.
Ia menuturkan, pesan Presiden Prabowo mengenai Pasal 33 UUD 1945 kerap disampaikan kepada para kiai dan ulama sebagai pengingat agar arah kebijakan ekonomi selalu berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Para kiai, para ulama, kami sering mendengar Bapak Presiden menyampaikan, 'Sebelum tidur, ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bangun tidur, ingat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945'," ucapnya.
Menurut Cak Imin, semangat tersebut sejalan dengan komitmen PKB dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak ekonomi rakyat.
Melalui tema 'Prabowonomics', PKB menegaskan dukungannya terhadap penguatan ekonomi nasional yang berpijak pada amanat konstitusi. Partai berlambang bola dunia dan sembilan bintang itu juga menilai kesejahteraan rakyat harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah.
"Ini sama dengan harapan dan komitmen PKB bahwa tujuan utama kita bernegara tidak lain adalah mengembalikan hak-hak ekonomi rakyat untuk bisa terwujud kesejahteraan secepat-cepatnya," pungkasnya.
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