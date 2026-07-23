Prabowo Terharu Lihat Kader PKB Kenakan Kaos 'Prabowonomics': Tidak Pantas Pakai Nama Saya

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto merasa terharu melihat simpatisan dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenakan kaos bertuliskan 'Prabowonomics', saat menghadiri puncak acara Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, pada Kamis malam (23/7).

"Saya juga merasa terharu Saudara memakai kaos Prabowonomics. Sesungguhnya, terus terang saja, tidak pantas Saudara pakai nama saya di situ," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan dihadapan para ketua umum partai politik.

Prabowo menegaskan, seluruh gagasan dan arah perjuangannya bukanlah sesuatu yang lahir dari pemikiran pribadi semata. Menurutnya, prinsip-prinsip yang ia pegang bersumber dari cita-cita para pendiri bangsa, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, serta amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Keyakinan saya terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945. Keyakinan saya terhadap Undang-Undang Dasar negara kita. Keyakinan saya terutama kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 34 itu keyakinan saya," ujar Prabowo.

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Ia juga menekankan, konsep yang selama ini diperjuangkannya bukan gagasan baru, melainkan telah dibangun oleh para pendiri bangsa.

"Gagasan saya tidak ada yang baru. Gagasan saya tidak ada yang luar biasa. Gagasan saya hanya ingin menegakkan Undang-Undang Dasar kita," tegasnya.

Prabowo menilai, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 merupakan ruh perjuangan bangsa Indonesia. Kedua pasal tersebut, kata dia, menjadi landasan utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa tujuan utama kemerdekaan Indonesia adalah menghadirkan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Ia menegaskan, seluruh kebijakan dan perjuangannya diarahkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut.