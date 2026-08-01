Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 20.54 WIB

Jokowi ke CFD Kupang saat Safari Politik di NTT, Disambut Meriah Warga

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (1/8). (Istimewa) - Image

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (1/8). (Istimewa)

JawaPos.com - Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan El Tari, Kota Kupang, pada Sabtu (1/8) mendapat sambutan hangat dari masyarakat. 

Itu adalah bagian dari safari politik Jokowi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diawali di Kupang. 

Sebagaimana warga Kupang lainnya, Jokowi mengikuti kegiatan jalan santai di sela kunjungannya ke NTT. Ia langsung menjadi pusat perhatian ribuan warga yang memadati lokasi.

Warga beramai-ramai mendekat untuk menyapa, berjabat tangan, hingga mengabadikan momen bersama menggunakan telepon genggam.

Antusiasme warga terlihat dari berbagai cara yang dilakukan untuk dapat menyaksikan Jokowi dari jarak dekat. 

Ada yang membawa sketsa bergambar wajah Jokowi, sementara sebagian lainnya memilih memanjat pohon agar bisa melihat lebih jelas di tengah padatnya kerumunan.

“Saya mau lihat Jokowi, sudah terlihat tadi. Tidak takut jatuh, sudah biasa (panjat pohon),” ujar seorang warga.

Pemandangan menarik lainnya terlihat dari sejumlah anak-anak yang naik ke atas mobil box demi memperoleh posisi yang lebih tinggi saat Jokowi melintas.

Dari atas kendaraan, mereka melambaikan tangan sambil memanggil nama Jokowi dengan penuh semangat.

“Pak Jokowi, saya ngefans sama bapak,” teriak salah seorang anak.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Komisi III DPR Harap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Akhiri Polemik Berkepanjangan - Image
Politik

Komisi III DPR Harap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Akhiri Polemik Berkepanjangan

Jumat, 3 Juli 2026 | 19.30 WIB

Didakwaan Fitnah dan Cemarkan Nama Jokowi, Dokter Tifa Menolak Damai Lewat Restorative Justice - Image
Nasional

Didakwaan Fitnah dan Cemarkan Nama Jokowi, Dokter Tifa Menolak Damai Lewat Restorative Justice

Jumat, 3 Juli 2026 | 01.49 WIB

Momen Presiden Prabowo Sapa Jokowi di Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 - Image
Nasional

Momen Presiden Prabowo Sapa Jokowi di Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80

Rabu, 1 Juli 2026 | 18.49 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore