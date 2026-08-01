Jokowi ke CFD Kupang saat Safari Politik di NTT, Disambut Meriah Warga

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan safari politik di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu (1/8). (Istimewa)
JawaPos.com - Kehadiran Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan El Tari, Kota Kupang, pada Sabtu (1/8) mendapat sambutan hangat dari masyarakat.
Itu adalah bagian dari safari politik Jokowi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diawali di Kupang.
Sebagaimana warga Kupang lainnya, Jokowi mengikuti kegiatan jalan santai di sela kunjungannya ke NTT. Ia langsung menjadi pusat perhatian ribuan warga yang memadati lokasi.
Warga beramai-ramai mendekat untuk menyapa, berjabat tangan, hingga mengabadikan momen bersama menggunakan telepon genggam.
Antusiasme warga terlihat dari berbagai cara yang dilakukan untuk dapat menyaksikan Jokowi dari jarak dekat.
Ada yang membawa sketsa bergambar wajah Jokowi, sementara sebagian lainnya memilih memanjat pohon agar bisa melihat lebih jelas di tengah padatnya kerumunan.
“Saya mau lihat Jokowi, sudah terlihat tadi. Tidak takut jatuh, sudah biasa (panjat pohon),” ujar seorang warga.
Pemandangan menarik lainnya terlihat dari sejumlah anak-anak yang naik ke atas mobil box demi memperoleh posisi yang lebih tinggi saat Jokowi melintas.
Dari atas kendaraan, mereka melambaikan tangan sambil memanggil nama Jokowi dengan penuh semangat.
“Pak Jokowi, saya ngefans sama bapak,” teriak salah seorang anak.
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