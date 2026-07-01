Momen Presiden Prabowo Sapa Jokowi di Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80

Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jabar, pada Rabu (1/7). (Setpres)
JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Rabu (1/7).
Di sela arahannya kepada para personel Polri, Presiden Prabowo Subianto sempat menyapa Jokowi.
Momen itu terekam saat Prabowo membuka arahannya. Dia menyapa sejumlah presiden dan wakil presiden (wapres) dari masa ke masa yang turut hadir dalam acara bersejarah bagi Polri tersebut.
Prabowo menyapa Jokowi persis setelah menyapa Wapres Gibran Rakabuming Raka.
”Yang saya hormati Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Istri Presiden Ke-4 RI Ibu Sinta Nuriyah Wahid, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, Istri Wakil Presiden Ke-9 RI Soraya Hamzah Haz,” ucap Prabowo.
Setelah itu, kepala negara menyapa Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, para personel Polri di berbagai lokasi penugasan, pimpinan kementerian dan lembaga negara, Ketua DPR Puan Maharani, para wakil ketua DPR, ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto, para menteri koordinator, para menteri, jaksa agung, panglima TNI, dan jajarannya.
”Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa marilah kita tidak henti-hentinya mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, bagi umat Islam Allah SWT, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepada-Nya kita berdoa dan memohon pertolongan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo hadir bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga juga bakal hadir dalam agenda tersebut.
”Pada Upacara Hari Bhayangkara ke 80 akan dipimpin Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara serta dihadiri Wapres Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka,” kata dia kepada awak media.
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