Elite PKS Buka Suara soal Keputusan Narji Cagur Berlabuh ke PSI, Singgung Sebagai Orang Baik

Narji Cagur berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). (Istimewa)
JawaPos.com - Keputusan komedian Sunarji alias Narji Cagur berlabuh ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belakangan ini menyita perhatian publik. Sebab, Narji sebelumnya merupakan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan sempat mengikuti pencalonan legislatif pada Pemilu 2024.
Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, angkat bicara soal keputusan Narji yang memilih hengkang dari PKS. Ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan media massa.
"Dapat berita ini dan belum sempat konfirmasi. Tapi saya bersaksi Bang Narji dan istri orang baik dimanapun berada," kata Mardani dalam akun media sosial, Rabu (8/7).
Mardani mengaku mengenal dekat dengan Narji dan keluarganya. Ia mengaku, Narji banyak berkontribusi bagi PKS.
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"Buat saya, hati dan akhlak beliau tetap orang baik dimanapun berada," ucap Mardani.
Lebih lanjut, Mardani mendoakan agar keputusan Narji berlabuh ke PSI merupakan yang terbaik bagi dirinya dan keluarga.
"Mendoakan yang terbaik untuk bang Narji dan keluarga," jelasnya.
Komedian Narji mengungkapkan alasan dirinya bergabung menjadi kader PSI. Ia mengaku, keputusan politik tersebut merupakan yang terbaik untuk mengabdikan dirinya di tengah masyarakat.
"Saya merasa ya dimanapun juga kita itu ingin melakukan yang terbaik buat kampung kita," ucap Narji.
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