Orang dengan Harga Diri Tinggi Cenderung Tidak Mengungkapkan 7 Hal Ini, Menurut Psikologi

ilustrasi teman yang mengobrol. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Sebagian orang mampu memperoleh rasa hormat dari lingkungan sekitarnya tanpa perlu berusaha menarik perhatian. Mereka umumnya tampil percaya diri, mengenal batasan pribadi, dan tidak merasa perlu membagikan semua hal tentang diri mereka kepada orang lain.
Dalam perspektif psikologi, individu yang memiliki harga diri yang sehat biasanya lebih bijak dalam menentukan informasi apa yang layak dibagikan dan apa yang sebaiknya tetap menjadi ranah pribadi. Sikap tersebut mencerminkan kemampuan menjaga batasan, menghargai diri sendiri, serta membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.
Merujuk pada ulasan yang dipublikasikan oleh geediting, terdapat tujuh hal yang umumnya tidak mudah diungkapkan oleh orang-orang yang memiliki harga diri tinggi menurut sudut pandang psikologi. Temuan ini menggambarkan kecenderungan umum dan tidak selalu berlaku untuk setiap individu.
1. Kegagalan dan kesalahan di masa lalu
Orang-orang yang memiliki harga diri tinggi memahami bahwa meskipun kegagalan membentuk kita, kegagalan tidak mendefinisikan dirinya.
Mereka pada akhirnya akan menceritakan kisah-kisah ini, ketika ada konteks dan kepercayaan, tetapi bukan sebagai langkah awal.
Menurut psikologi, melindungi harga diri berarti bersikap selektif tentang kapan dan bagaimana kita mengungkapkan kerentanan.
2. Masalah hubungan
Masalah dalam hubungan bukanlah topik pembicaraan di kencan pertama atau obrolan santai di kantor.
Orang yang memiliki harga diri akan menjaga masalah percintaan mereka tetap pribadi sampai mereka membangun hubungan yang tulus dengan orang lain.
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