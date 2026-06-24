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Sabik Aji Taufan
Rabu, 24 Juni 2026 | 15.44 WIB

Muhaimin Minta Santri Lanjutkan Perjuangan Ulama, Lebih Berperan Jadi Solusi Persoalan Bangsa

Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar saat menghadiri Haul Akbar Masyayikh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur. (PKB)

 

JawaPos.com - Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar menekankan kepada para santri agar mengambil peran lebih besar bagi pembangunan bangsa. Menurutnya, tantangan masa depan semakin kompleks. Dia menyakini santri mampu menghadapi itu.
 
Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri Haul Akbar Masyayikh Pondok Pesantren Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Selasa (24/6).
 
“Saya datang ke sini tidak lain adalah untuk ngalap barokah para masyayikh, para ulama. Yang hadir di sini juga dari berbagai peran, ada yang di pemerintahan dan ada yang di luar pemerintahan. Semua dengan satu niat mendapatkan berkah. Semoga apa yang kita laksanakan dan perjuangkan mendapat rida Allah SWT, kemudahan, serta keberkahan sehingga terwujud izzul Islam wal muslimin, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” ujar Gus Muhaimin.
 
Selama ini masyayikh dan pesantren memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Kelompok ini juga terlibat dalam perlawana  penjajah hingga Indonesia merdeka.
 
 
Perjuangan semacam ini harus diikuti oleh santri masa kini. Hanya saja perjuangannya berbeda.
 
“Saatnya santri, saatnya pondok pesantren mengambil peran masa depan sebagaimana para masyayikh mengambil peran mengawal kemerdekaan, melawan penjajah hingga lahirnya bangsa ini,” imbuhnya.
 
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini mengajak seluruh santri dan alumni Al-Falah Ploso untuk meneladani perjuangan para ulama sekaligus tampil menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat.
 
“Saatnya kita semua, terutama santri dan para alumni Al-Falah Ploso, mengambil peran untuk menjadi solusi umat, solusi bangsa, bahkan solusi bagi dunia yang saat ini menghadapi berbagai tantangan,” jelasnya.
 
Ia pun memohon doa agar seluruh ikhtiar dan perjuangan yang dilakukan tetap berada di jalan yang sesuai dengan nilai-nilai, ajaran, dan warisan para masyayikh. “Mohon doanya agar semua perjuangan ini senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai, ajaran, dan warisan yang telah diberikan para masyayikh kepada bangsa kita,” ucapnya.
 
Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin juga menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas suksesnya Pondok Pesantren Al-Falah Ploso di bawah asuhan KH. Nurul Huda Jazuli menjadi tuan rumah penyelenggaraan agenda besar Nahdlatul Ulama, yakni Munas dan Konbes NU. Meski tidak dapat hadir secara langsung, ia mengaku bangga karena kedua agenda tersebut berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
 
“Alhamdulillah, Pondok Pesantren Ploso telah sukses menjadi tuan rumah hajat besar Nahdlatul Ulama. Ini menjadi kebanggaan tersendiri karena seluruh rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” tandasnya.
 
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah jajaran DPP PKB, antara lain Wakil Ketua Umum DPP PKB Hanif Dhakiri, Anggota Dewan Syuro DPP PKB Taufik R. Abdullah, Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, Bendahara Umum DPP PKB Bambang Susanto, Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Anggia Ermarini.

Editor: Sabik Aji Taufan
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