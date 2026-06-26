Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.06 WIB

Bantah Intervensi, Cak Imin Sebut Kepedulian PKB Terhadap NU Bentuk Tanggung Jawab

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. (PKB)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa PKB memiliki tanggung jawab moral terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Pasalnya, PKB juga lahir dari kalangan NU.
 
Muhaimin mengatakan, wajar ketika PKB memikirkan keberlangsungan NU. Sehingga bisa lebih bermanfaat bagi bangsa dan kalangan pesantren.
 
"PKB ini selain berada di eksekutif dan legislatif, sebagai anak NU juga punya tanggung jawab memikirkan NU. Kalau tidak ikut memikirkan dimarahi, ikut memikirkan dianggap campur tangan. Kan repot kalau begitu," ujarnya, Jumat (26/6).
 
Menko Pemberdayaan Masyarakat ini menyampaikan, keberadaan NU penting untuk kepentingan nasional. Sebab, NU memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas bangsa.
 
 
"NU harus sehat. Kalau NU tidak sehat, yang rugi negara. Kalau NU tidak sehat, yang rugi pemerintah. Karena kalau NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya sehat, mereka bisa membantu pemerintah menyukseskan pembangunan," imbuhnya.
 
Muhaimin menurutkan, ketika NU berjalan secara produksi maka akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan nasional.
 
"Kalau NU kuat, NU produktif, maka akan meringankan beban dan tanggung jawab pemerintah," jelasnya.
 
Ia juga menepis anggapan bahwa perhatian PKB terhadap NU merupakan bentuk intervensi. Menurutnya, kepedulian PKB lahir dari rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga besar NU sekaligus sebagai ikhtiar menjaga peran strategis NU bagi masa depan Indonesia.
 
"Saya kalau mengkritik NU suka ada yang marah, dibilang PKB ikut-ikut. Tidak, kita tidak ikut-ikut, tapi kita bertanggung jawab. Kita ikut memikirkan masa depan NU bukan hanya karena kita anaknya NU, tetapi karena bangsa ini membutuhkan NU yang semakin berperan. Semakin NU berperan dengan baik, semakin besar peluang bangsa ini meraih kemajuan," pungkas Muhaimin.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Soal Intervensi Kasus Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Tegaskan Ikuti Seluruh Prosedur - Image
Kasuistika

Soal Intervensi Kasus Ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya Tegaskan Ikuti Seluruh Prosedur

Senin, 22 Juni 2026 | 19.02 WIB

Jelang Muktamar NU Ke-35, Tokoh Nahdliyin Harapkan Tak Ada Intervensi Kekuasaan - Image
Nasional

Jelang Muktamar NU Ke-35, Tokoh Nahdliyin Harapkan Tak Ada Intervensi Kekuasaan

Kamis, 21 Mei 2026 | 06.30 WIB

Sidang Lanjutan Kredit Sritex, Saksi Ungkap Tidak Ada Intervensi Direksi - Image
Berita Daerah

Sidang Lanjutan Kredit Sritex, Saksi Ungkap Tidak Ada Intervensi Direksi

Selasa, 10 Februari 2026 | 00.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore