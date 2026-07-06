Menangkan Pemilu 2029, Mardiono Minta Kader PPP Fokus Besarkan Partai dan Lupakan Perbedaan

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat menutup kegiatan Upgrading dan Pembekalan Pengurus Harian DPW dan pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat, sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop Pimpinan serta Anggota DPRD PPP se-Jawa Barat, di Bandung. (PPP)

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta kepada seluruh kader partai untuk fokus menjalankan rangkaian pemenangan partai pada Pemilu 2029. Kader perlu memegang teguh prinsip membesarkan partai.

Hal itu disampaikan Mardiono saat menutup kegiatan Upgrading dan Pembekalan Pengurus Harian DPW dan pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat, sekaligus Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop Pimpinan serta Anggota DPRD PPP se-Jawa Barat, di Bandung, Minggu (5/7).

Mardiono mengatakan, segala perbedaan pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) dan Musyawarah Cabang (Muscab) harus diakhiri. Sekarang waktunya kader fokus pada Pemilu 2029 yang akan memasuki tahapan verifikasi.

“Alhamdulillah, konsolidasi di Jawa Barat berjalan dengan baik. Muswil dan Muscab telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal. Kini saatnya seluruh jajaran pengurus dan anggota Fraksi PPP bergandengan tangan untuk memperkuat organisasi dan mengembalikan semangat kebersamaan,” ujar Mardiono.

Utusan Khusus Presiden ini menegaskan, dinamika yang terjadi selama Muswil atau Muscab merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan ini tidak boleh terjadi berkepanjangan.

“Tidak ada lagi yang merasa menang ataupun kalah. Yang menang adalah PPP. Semua kader memiliki tanggung jawab yang sama untuk membesarkan partai. Keberhasilan PPP adalah hasil karya bersama dan menjadi milik seluruh kader,” imbuhnya.

Mardiono menilai, soliditas internal merupakan fondasi utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat elektoral PPP menjelang Pemilu 2029. Karena itu, seluruh struktur partai diminta mulai bergerak lebih awal melalui konsolidasi yang berkelanjutan.

Selain itu, kader PPP perlu peka terhadap situasi global yang saat ini penuh tantangan. Menurutnya, gejolak ekonomi dan politik dunia akan memberikan dampak terhadap Indonesia sehingga diperlukan persatuan seluruh elemen bangsa.

“Kita hidup di negara demokrasi. Apa yang terjadi di dunia akan memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat kita. Karena itu dibutuhkan persatuan antara rakyat, pemerintah, dan seluruh kekuatan politik untuk menghadapi situasi yang sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Mardiono pun meminta seluruh kader PPP, khususnya para anggota DPRD, terus hadir di tengah masyarakat sebagai representasi partai yang memperjuangkan kepentingan umat dan rakyat.

“Sebagai kader partai dan wakil rakyat yang telah diberikan amanah oleh masyarakat, kita harus menjadi benteng bagi umat dan rakyat. Perjuangan kita adalah memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, bukan memperbesar perbedaan,” tutupnya.