5 Perbedaan Changan Deepal S05 REEV dan BEV, Anda Harus Tahu 

JawaPos.com - Pilihannya semakin beragam bagi konsumen yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi.

Changan Deepal S05 hadir dalam dua varian, yakni Battery Electric Vehicle (BEV) dan Range Extended Electric Vehicle (REEV). Sekilas keduanya terlihat identik, tetapi ada sejumlah perbedaan yang perlu dipahami sebelum menentukan pilihan.

"REEV dan BEV sama-sama menawarkan pengalaman berkendara mobil listrik, tetapi karakter penggunaannya berbeda sesuai kebutuhan konsumen," ujar CEO Changan Indonesia Setiawan Surya.

Berikut lima perbedaan utama Deepal S05 REEV dan BEV.

1. Sumber tenaga Deepal S05 BEV sepenuhnya mengandalkan energi listrik yang tersimpan di dalam baterai untuk menggerakkan motor listrik.

Sebaliknya, Deepal S05 REEV menggunakan motor listrik sebagai penggerak utama, tetapi dilengkapi mesin bensin yang berfungsi sebagai generator untuk menghasilkan listrik saat kapasitas baterai mulai menurun.