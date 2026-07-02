Spam Judi Online Merajalela di Medsos, DPR RI Minta Polri Segera Tangkap Dalangnya

JawaPos.com - Spam judi online di media sosial semakin masif terjadi. Polri didorong untuk memburu dalangnya. Pekerjaan seperti ini seharusnya tidak menyulitkan Korps Bhayangkara.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong keterlibatan Dittipidsiber Bareskrim Polri dalam melakukan penegakan hukum. Polri diyakini bisa bergerak cepat karena penyebaran spam terlihat jelas di media sosial.

“Saya minta Dittipidsiber Bareskrim Polri memberikan dukungan penuh kepada Kemkomdigi dalam memberantas spam judol. Saya yakin ini bukan hal yang sulit bagi Polri, karena memang ini sudah sangat gamblang dan kasatmata, tinggal ditelusuri oleh Siber Polri. Ini akan kami sangat awasi dan kritisi," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (2/7).

Dia menyampaikan, spam judi online sekarang mudah sekali ditemukan diberbagai platform. Oleh karena itu, Polri perlu bergegas memberantas tindakan ilegal ini.

"Hampir semua kolom komentar media sosial, mulai dari akun media massa, akun instansi pemerintah, akun public figure, bahkan sampai live streaming rapat Komisi III DPR RI kerap dipenuhi komentar promosi judol. Sudah sangat meresahkan,” imbuhnya.

Polri diharapkan bisa menjaring hingga dalang-dalang penyebaran spam ini. Sebab, tindakan seperti ini sudah sangat meresahkan.

“Ini jelas bukan dilakukan secara manual, melainkan diduga menggunakan jaringan bot yang terorganisir. Saya minta polisi lacak IP operator-operator tersebut dan segera tangkap semuanya. Jadi jangan sekedar menghapus komentar-komentarnya. Pokoknya negara harus tegas karena praktik seperti ini bukan hanya mengganggu ruang digital, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem judol yang merusak masyarakat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menggandeng Meta untuk meningkatkan upaya penanganan maraknya spam promosi judi online yang belakangan memenuhi kolom komentar di media sosial.