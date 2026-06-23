Pemadaman Listrik Bergilir Bikin Resah, Dasco Pastikan Tidak Terulang Mulai Pekan Ini

JawaPos.com - Masalah pemadaman listrik bergilir turut menjadi atensi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dia memastikan persoalan itu sudah diatasi oleh PT PLN dan tidak akan terjadi lagi mulai pekan ini. Hal itu ditegaskan oleh Dasco saat hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta pada Selasa (23/6).

Dasco menegaskan hal itu setelah mendapat kepastian dari PLN dan beberapa instansi terkait. Yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Intelijen Negara (BIN), serta pihak kejaksaan. Dia mengaku sudah rapat bersama pada Senin (22/6). Satu per satu persoalan yang menjadi penyebab pemadaman tersebut telah diurai.

”Sehingga insya Allah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan,” ucap dia.

Menurut Dasco kondisi dan situasi yang terjadi di Indonesia saat ini memang dipengaruhi oleh situasi global, termasuk diantaranya perang yang terjadi di beberapa negara. Untuk itu, pemerintah terus berusaha menjaga kepercayaan investor agar kondisi yang berat itu tidak berdampak semakin buruk bagi masyarakat.

”Perang terhadap PHK yang karena efek dari perang global kemudian merambah ke negara kita. Perang bagaimana kita kemudian sama-sama menjaga supaya kepercayaan investor luar tetap terjaga,” ucap dia.

Untuk itu, Dasco berharap semua pihak bersama-sama menjaga agar kondisi dan situasi tidak memburuk. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan situasi dalam keadaan saat ini. Dia yakin, semua dapat dilalui karena kondisi fiskal dan fundamental ekonomi Indonesia masih sangat kuat untuk menghadapi kondisi global.

”Saya minta kepada teman-teman buruh sekalian kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintahan, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompakan buruh untuk kesejahteraan kita semuanya,” ujarnya.

Diwawancarai terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan bahwa agenda besar rakernas tahun ini adalah memastikan kesejahteraan buruh. Dia menyebut, benchmark-nya adalah di negara Skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan Islandia. Sehingga pihaknya mendorong pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan buruhnya sejahtera.