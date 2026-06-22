Selamatkan Ikan Koi Puluhan Juta Saat Listrik Padam, Begini Cara Mempertahankan Ikan Hias Kesayangan Anda Supaya Tidak Mati Mendadak

Ilustrasi ikan koi. (Magnific)
JawaPos.Com - Salah satu yang terdampak dari pemadaman listrik adalah ikan hias di dalam aquarium.
Banyak ikan hias bernilai tinggi bahkan puluhan juta mati percuma, akibat kondisi darurat mati listrik sebab kekurangan oksigen di dalam air.
Mengutip dari laman multipro.co.id pada (22/6) penyebab ikan hias mati di dalam aquarium pada saat pemadaman listrik terjadi karena beberapa faktor.
Saat listrik pada, oksigen dari alat akan berhenti sehingga kualitas udara di dalam tangki bisa menurun drastis. Ikan yang tidak mendapat oksigen akhirnya tidak bisa bernapas.
Selain itu, filter air di dalam air juga tidak berfungsi saat listrik mati. Sehingga kotoran, bakteri, racun mulai menumpuk di dalam aquarium, sehingga ikan mati mendadak.
Tidak hanya itu,lampu aquarium yang mati juga bisa mempengaruhi tanaman air. Akibatnya oksigen di dalam tangki semakin menipis, menyebabkan ikan stres dan akhirnya mati.
Jika anda tidak ingin ikan hias kesayangan mati secara massal, maka anda perlu melakukan beberapa langkah pencegahan sebagai berikut.
Berikut cara mempertahankan ikan dalam kondisi pemadaman bergilir supaya tidak mati secara massal.
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