Susul Ketum KSPSI Jumhur Hidayat, Said Iqbal Dikabarkan Bakal Dilantik jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal dikabarkan menjadi penasihat Presiden Prabowo. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, dikabarkan akan dilantik sebagai Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan, pada Senin (8/6). Kabar tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

Andi menyebut, kalangan buruh menyambut positif apabila Said Iqbal resmi bergabung dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut menjadi representasi semakin kuatnya suara pekerja di lingkar pemerintahan.

“Bung Iqbal besok mudah-mudahan insya Allah akan menjadi penasihat Presiden bidang ketenagakerjaan, kita dukung penuh sebagai gerakan buruh,” kata Andi Gani di Jakarta, Minggu (7/6).

Kehadiran Said Iqbal di pemerintahan akan menambah deretan tokoh buruh yang kini menduduki posisi penting di Kabinet Merah Putih. Sebab, Ketua Umum DPP KSPSI, Jumhur Hidayat, telah lebih dulu masuk kabinet yang saat ini menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Ia menilai, masuknya tokoh serikat pekerja ke pemerintahan tidak akan mengubah komitmen mereka dalam memperjuangkan hak dan kepentingan kaum buruh. Ia pun meyakini, perjuangan yang selama ini dibangun tetap akan berjalan meski kini berada di dalam struktur negara.

“Daya yakin betul, Bung Jumhur dan Bung Said Iqbal tidak akan luntur perjuangannya, walaupun masuk pemerintahan. Biarkan kami tetap bersama dan Bung Iqbal, saya yakin komitmennya sangat penuh,” ucapnya.

Menurutnya, tokoh-tokoh buruh yang dipercaya menduduki jabatan pemerintahan tetap akan membawa nilai perjuangan pekerja yang selama ini mereka perjuangkan bersama organisasi buruh.