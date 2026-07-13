Said Iqbal Endus Pelanggaran PT Moya: Kasus Tewasnya 3 Pekerja Siap Dibawa ke Ranah Pidana

JawaPos.com - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan akan mengawal ketat kasus kecelakaan kerja yang menewaskan tiga pekerja termasuk satu warga negara asing pada proyek PT Moya Indonesia.

Investigasi awal mengungkap adanya dugaan kelalaian fatal terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta pelanggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini ditegaskan Said Iqbal setelah menggelar pertemuan langsung dengan jajaran direksi dan chief officer PT Moya Indonesia, Senin (13/7).

Temuan Lapangan: Minim Proteksi di Lubang Maut Berdasarkan laporan dari petugas Damkar dan Kapolsek Cipayung, ketiga korban diketahui masuk ke dalam lubang sedalam tujuh meter hanya dengan mengenakan kaos dan celana panjang. Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa para pekerja mengalami kekurangan oksigen atau menghirup gas beracun.

"Fakta di lapangan menunjukkan adanya dugaan kelalaian. Sangat mungkin mereka mengalami kekurangan oksigen atau terpapar gas berbahaya. Fakta ini menunjukkan adanya kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa," ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (13/7).