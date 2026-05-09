Yotam Wonda Tunjukkan Honai Baru PSI Papua Pegunungan ke Kaesang

JawaPos.com - Dalam bahasa Papua Pegunungan, kantor disebut dengan honai. Ketika Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep berkunjung ke Papua Pegunungan, Ketua DPW PSI Papua Pegunungan Yotam Wonda menunjukkan honai baru PSI setempat.

"Selamat datang di honai kami, honai pinishi Papua Pegunungan. Kalau di sini, sebutannya honai untuk kantor. Untuk bekerja, ketemu, atau buat sesuatu hal-hal besar harus dibicarakan dalam honai,” kata Yotam saat menyambut Kaesang Pangarep di DPW PSI Papua Pegunungan pada Sabtu (9/5).

Wakil Bupati Tolikara itu menyebut bahwa sebelumnya DPW PSI Papua Pegunungan berkantor di sebuah ruko. Kini honai baru lebih besar dibanding kantor sebelumnya.

Baca Juga:Kaesang Janjikan Jokowi Datang Lagi ke Papua

Saat tiba di kantor, Yotam Wonda langsung membawa Kaesang dan jajaran DPP untuk melihat kantor dan memperkenalkan jajaran DPW PSI Papua Pegunungan.

Yotam menegaskan, dalam kepemimpinannya, kelak DPW PSI Papua Pegunungan Yotam akan punya kantor sendiri dan tidak perlu mengontrak. "PSI harus punya kantor permanen dan punya kantor sendiri,” ujar Yotam.