Kaesang Minta Wakil Gubernur Papua Selatan Maju Pilgub Lagi

Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep di Merauke, Papua Selatan, Minggu (10/5). (Dok. PSI)
JawaPos.com - Pemilu 2029 memang masih tiga tahun lagi. Pilkada pun setahun berikutnya. Namun demikian, partai politik (parpol) mulai menyiapkan mesin politik dari tahun ini. Begitu juga dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep meminta Ketua DPW PSI Papua Selatan Paskalis Imadawa yang kini menjabat wakil gubernur provinsi setempat untuk kembali maju di Pilkada mendatang. "Saya berharap beliau ke depan tidak hanya berhenti sebagai wakil gubernur harus lebih baik lagi kedepannya. Siap ya ketua,” pinta Kaesang.
Dorongan Kaesang itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) serta pelantikan ketua DPW dan DPD PSI Merauke, Papua Selatan, Minggu (10/5).
Dalam kesempatan itu juga, Kaesang memuji Paskalis Imadawa karena wajahnya terpampang di bandara. "Kita ini patut berbangga terhadap beliau karena setiap kita dari mana pun yang tiba di Merauke, akan melihat wajah tersenyum beliau di bandara, dengan gagah berpakaian wakil gubernur,” kata Kaesang.
Adik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka itu meminta supaya dapat memajukan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk itu, para kader PSI dapat bekerja sama dari tingkat DPRT, DPC, DPD sampai DPW untuk terus bekerja agar mendapatkan kursi Gubernur.
"Teman-teman semua juga harus membantu. Tadi juga ketua sudah bilang kursinya harus ditambah, jadi empat. Ya supaya kita bisa memajukan kepala daerah sendiri. Masa gak mau jadi Gubernur?” tutup Kaesang.
