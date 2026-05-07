Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Muhammad Ridwan
Kamis, 7 Mei 2026 | 18.18 WIB

Menhut Raja Juli Tegaskan Insiden Karhutla Terus Alami Penurunan Meski saat El Nino

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5). (Istimewa) - Image

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5). (Istimewa)

JawaPos.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, penurunan angka karhutla tidak terlepas dari semakin solidnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta peran besar masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5).

“Kita menyaksikan bahwa angka karhutla dari tahun ke tahun alhamdulillah terus menurun, termasuk ketika masa El Nino,” kata Raja Juli.

Raja Juli membeberkan sejumlah faktor yang membuat angka karhutla berhasil ditekan. Ia menekankan pentingnya komando lintas sektor melalui kementerian koordinator sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, semakin membaik koordinasi antara kementerian dan lembaga serta pemerintah pusat dan daerah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden. Yang langsung diberikan mandat oleh Pak Presiden adalah Pak Menko. Jadi semua yang apel hari ini itu bagian dari keinginan kita merobohkan ego sektoral. Kita harus kerja sama, tanggung jawab bersama tidak boleh hanya dibebankan kepada satu institusi saja,” ujarnya.

Menurut dia, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla tidak bisa dibebankan hanya kepada satu institusi, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Selain itu, ia menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor krusial dalam upaya pencegahan dini. Ia pun menyebut, keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai daerah mampu membantu mengidentifikasi potensi kebakaran sejak awal, berdampingan dengan pemanfaatan teknologi.

Di sisi lain, ia memastikan penegakan hukum akan terus diperkuat. Pemerintah, kata dia, melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan yang terbukti melanggar aturan.

“Ketiga adalah penegakan hukum. Pak Menko dengan tegas menyampaikan ini juga tanggung jawab TNI, Polri, termasuk Kejaksaan untuk mengusut secara tuntas dan menindak bila ada unsur pidana pada kebakaran ini,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal - Image
Berita Daerah

1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal

Minggu, 19 April 2026 | 00.07 WIB

BMKG temukan 310 Hot Spot Potensial Karhutla di Riau, Mayoritas Muncul di Bengkalis - Image
Berita Daerah

BMKG temukan 310 Hot Spot Potensial Karhutla di Riau, Mayoritas Muncul di Bengkalis

Minggu, 5 April 2026 | 00.39 WIB

Kapolda Riau Herry Heryawan Janji Tindak Tegas Pelaku Karhutla: Tidak Ada Toleransi - Image
Berita Daerah

Kapolda Riau Herry Heryawan Janji Tindak Tegas Pelaku Karhutla: Tidak Ada Toleransi

Sabtu, 4 April 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore