1.361,9 Hektare Lahan Terbakar di 2025, Pemkab OKI Tetapkan Siaga Darurat Karhutla Lebih Awal

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, baru saja menetapkan status Siaga Darurat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla).

Penerapan itu tidak lepas dari kondisi kabupaten OKI yang tergolong rawan terjadi karhutla.

Terlebih, musim kemarau sudah menjelang, dan tahun lalu luas wilayah yang terbakar di OKI paling besar di Sumatera Selatan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan, luas karhutla di Sumatera Selatan sepanjang 2025 mencapai 5.939,8 hektare.

Lahan mineral menjadi area yang paling luas terbakar yakni 5.558,2 hektare, sedangkan lahan gambut mencapai 381,6 hektare.

Kabupaten OKI tercatat sebagai wilayah dengan luas kebakaran terbesar di Sumatera Selatan, yakni 1.361,9 hektare, terdiri atas lahan gambut 333,4 hektare dan lahan mineral 1.028,5 hektare.

Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI Nova Triyussanto menjelaskan, penetapan status tersebut menjadi yang pertama dilakukan di Sumatera Selatan pada tahun ini.

“Status siaga darurat ini kami tetapkan lebih awal sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi cukup ekstrem tahun ini,” katanya, sebagaimana dilansir dari Antara.

Penetapan status siaga darurat itu dilakukan melalui Surat Keputusan Bupati OKI Nomor 135/KEP/BPBD/2026, dan berlaku sejak 14 April hingga 31 Desember 2026.