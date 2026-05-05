Bro Ron Dipukul di Menteng saat Kerja Advokasi, PSI Minta Polisi Usut Tuntas

JawaPos.com - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali menyesalkan aksi tindakan pemukulan terhadap Wakil Ketua Umum (Waketum) PSI Ronald A Sinaga alias Bro Ron. Ia meminta aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kasus tersebut.

"Tentunya kami sangat memprihatinkan peristiwa yang terjadi semalam terhadap pemukulan, terhadap kekerasan yang terjadi terhadap kader kami. Tapi ini bukan karena tentang kader kami, tapi ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Ahmad Ali di kantor DPP PSI, Jakarta, Selasa (5/5).

Ia berharap, aparat kepolisian dapat mengusut kasus dugaan pemukulan terhadap Bro Ron. Ia menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kesalahan perlu dipertanggungjawabkan.

"Tentunya kami minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas. Bahkan kalau kemungkinan ada orang-orang tertentu yang membacking ini, ya saya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut dan menyampaikan kepada publik supaya kemudian peristiwa ini tentunya kita harapkan tidak lagi terulang," tegasnya.

Meski demikian, Ahmad Ali mengaku tidak mengetahui kronologi peristiwa tersebut. Namun, ia menyebut peristiwa itu terjadi saat Bro Ron melakukan kerja-kerja advokasi.

"Saya kurang tahu persis karena dia tidak sedang melaksanakan tugas partai. Dia sedang melaksanakan tugas dia sebagai pendamping atau advokasi, sehingga saya tidak tahu persis seperti apa kronologisnya," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kasus pemukulan yang menimpa Waketum PSI, Ronald A Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron, berakhir di tangan kepolisian. Polsek Menteng bergerak cepat mengamankan dua pria yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tersebut.

Insiden ini mendadak viral setelah terekam kamera dan diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (5/5).

Dalam video tersebut, terlihat suasana sempat memanas sebelum pemukulan terjadi. Seorang pria berbaju krem tampak berusaha mengajak bicara Bro Ron, namun Ronald terlihat berusaha menghindari interaksi tersebut.