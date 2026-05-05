Ryandi Zahdomo
Selasa, 5 Mei 2026 | 18.25 WIB

Viral Video Bro Ron Dipukul di Menteng, Polisi Tangkap 2 Pelaku!

Kolase detik-detik dan pasca pemukulan Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald A Sinaga. (Istimewa)

JawaPos.com - Kasus pemukulan yang menimpa Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald A Sinaga atau yang akrab disapa Bro Ron, berakhir di tangan kepolisian. Polsek Menteng bergerak cepat mengamankan dua pria yang diduga menjadi pelaku penganiayaan tersebut.

Insiden ini mendadak viral setelah terekam kamera dan diunggah oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, melalui akun Instagram pribadinya pada Selasa (5/5).

Dalam video tersebut, terlihat suasana sempat memanas sebelum pemukulan terjadi. Seorang pria berbaju krem tampak berusaha mengajak bicara Bro Ron, namun Ronald terlihat berusaha menghindari interaksi tersebut.

Situasi berubah mencekam ketika seorang pria lain berbaju hitam tiba-tiba melayangkan pukulan keras ke arah wajah Bro Ron. Pria berbaju krem pun ikut menghampiri korban dan melayangkan pukulan.

Beruntung, warga di lokasi kejadian dan seorang anggota TNI segera melerai aksi anarkis tersebut.

Polisi Amankan Dua Terduga Pelaku

Kapolsek Menteng, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut terjadi di wilayah hukumnya. Pihak kepolisian pun langsung menindaklanjuti laporan yang dibuat oleh korban.

"Benar ada kejadian seperti di Video. Pak Ronald sudah membuat Laporan Polisi dan sudah kami antarkan untuk di visum serta diminta keterangan, termasuk saksi-saksi," ujarnya, Selasa (5/5).

Tak butuh waktu lama bagi petugas untuk membekuk para pelaku. "Terduga pelaku sebanyak 2 (dua) orang sudah kami amankan di Polsek untuk di proses lanjut," tegasnya.

Kondisi Terkini Bro Ron: Harus Jalani Jahitan

Melalui akun Instagram pribadinya @brorondm, Bro Ron membagikan kondisi terbarunya kepada para pengikutnya. Akibat pemukulan tersebut, ia mengalami luka robek yang cukup serius di area wajah.

Editor: Sabik Aji Taufan
