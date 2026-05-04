Sahroni Minta Truk Parkir Sembarangan dan Lawan Arus di Makassar Ditertibkan, Cegah Korban Berjatuhan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni (tengah). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Semrawutnya kondisi jalan di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sorotan publik. Terlebih, ditemukan banyak truk kontainer yang parkir tidak pada tempatnya. Kondisi diperburuh dengan kebiasaan kendaraan lawan arus.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Sulsel beserta instansi terkait agar mengambil langkah tegas. Para pelanggar perlu ditertibkan agar lalu lintas tidak semakin parah.

“Ini harus jadi perhatian oleh Polda Sulawesi Selatan dan Polrestabes Makassar, khususnya Polisi Lalu Lintas terkait carut-marutnya lalu lintas di sini," kata Sahroni, Senin (4/5).

Bendahara Umum Partai NasDem ini menilai, kondisi ini berbahaya bagi pengendara. Sebab, lalu lintas yang tidak tertib akan meningkatkan potensi kecelekaan lalu lintas.

"Tadi saya melihat sendiri, banyak sekali mobil kontainer parkir bukan pada tempatnya. Ini menyebabkan jalanan jadi kusut dan tentunya berbahaya bagi pengguna jalan,” imbuhnya.

Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menimbulkan korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas dari aparat untuk melakukan penertiban.

“Saya juga lihat banyak terjadi jalan satu arah dijadikan dua arah, banyak juga pengendara yang lawan arus, dan sebagainya. Saya minta pada Ditlantas Polda Sulsel agar jangan dilakukan pembiaran. Harus dibenahi, turunkan personel di jalan yang rawan kemacetan dan tindak tegas bagi pengendara yang melawan arah. Jangan tunggu sampai ada korban,” pungkas Sahroni.