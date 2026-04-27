Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
R. Nurul Fitriana Putri
Selasa, 28 April 2026 | 00.09 WIB

Profil Wakil Menko Pangan Hanif Faisol Nurofiq yang Dilantik Prabowo Hari Ini 

Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq saat dilantik Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Senin (27/4). (YT Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto secara melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan, pada Senin (27/4). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

"Mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam masa sisa jabatan 2024-2029. Melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai wakil menteri koordinator bidang pangan," kata pembawa acara saat membacakan keputusan presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4).

Lantas, siapakah Hanif Faisol Nurofiq? Ini Profil singkatnya.

Hanif Faisol Nurofiq merupakan pria kelahiran 21 Maret 1971 yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Bojonegoro, Jawa Timur, yakni SDN Kadipaten 2 Bojonegoro, SMPN 1 Bojonegoro, dan SMAN 1 Bojonegoro.

Untuk pendidikan tinggi, Hanif meraih gelar sarjana dan magister di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Brawijaya, Malang.

Sepanjang perjalanan kariernya, Hanif tumbuh dari jalur aparatur sipil negara (ASN) di sektor kehutanan hingga akhirnya dipercaya masuk kabinet sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup pada 21 Oktober 2024.

Hanif membangun reputasi melalui jabatan struktural di bidang kehutanan dan lingkungan hidup, kemudian pada tahun 2024 ia pun resmi tercatat sebagai kader dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum menjadi menteri, ia mengawali karier dari level teknis di Kalimantan Selatan sejak awal 1990-an. Namanya mulai menonjol ketika dipercaya menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2016.

Dari posisi itu, Hanif dinilai memahami persoalan kehutanan daerah, tata kelola lahan, hingga konflik pemanfaatan kawasan hutan. Kariernya makin moncer mulai diangkat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023.

Jabatan tersebut menempatkannya dalam posisi strategis karena berkaitan dengan perencanaan kawasan hutan, tata ruang, dan kebijakan lingkungan. Hingga kemudian, puncak karier datang saat Presiden Prabowo menunjuk Hanif sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada Oktober 2024.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore