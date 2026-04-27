Prabowo Rombak Kabinet, Hanif Faisol Geser Jadi Wamenko Pangan Dampingi Zulhas

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan jajaran Kabinet Merah Putih dengan melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Senin (27/4). Hanif akan mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Sebelum dipercaya menempati posisi baru tersebut, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pergeseran ini menjadi bagian dari penataan kabinet di sisa masa jabatan periode 2024-2029.

“Mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam masa sisa jabatan 2024-2029. Melantik Hanif Faisol Nurofiq sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan,” kata pembawa acara saat membacakan keputusan presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/4).

Dalam prosesi pelantikan, Hanif turut mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung Presiden Prabowo. Dengan tangan di atas Kitab Suci Al-Quran, Hanif mengikuti setiap kalimat sumpah yang dibacakan kepala negara.

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo yang kemudian diikuti Hanif.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

Pada saat yang sama, Prabowo juga turut melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq.