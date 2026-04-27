Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Minta Maaf, Janji Bayar Sendiri Kursi Pijat dan Akuarium Rumah Dinas

JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya buka suara menanggapi gelombang kritik publik dan aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi belakangan ini. Di tengah desakan masyarakat terkait polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar dan isu nepotisme, Rudy menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

Pernyataan ini disampaikan Rudy melalui kanal media sosial pribadinya, Minggu (26/4).

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ujar Rudy dikutip Senin (27/4).

Evaluasi Renovasi Rumah Dinas

Rudy menyebut rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar telah direncanakan sebelum dirinya menjabat. Meski begitu, ia menegaskan tanggung jawab tetap ada padanya sebagai pemimpin saat ini.

Ia pun menyatakan akan menanggung pembiayaan menggunakan dana pribadi atas item renovasi rumah yang diluar fungsinya sebagai Gubernur.

"Sebagai bentuk komitmen, saya akan mengambil langkah. Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," ungkapnya.

Selain itu, ia berjanji akan melakukan audit ulang terhadap 57 item belanja dalam paket renovasi tersebut agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara transparan.