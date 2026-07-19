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Leni Setya Wati
Senin, 20 Juli 2026 | 01.12 WIB

Lionel Messi Sebut Momen Hadapi Lamine Yamal di Final Piala Dunia 2026 sebagai Hal yang "Gila" 

messi dan lamine yamal (x @unicef)
messi dan lamine yamal (x @unicef
 
JawaPos.com – Menjelang final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, Lionel Messi mengenang kembali momen yang kini menjadi salah satu foto paling ikonik di dunia sepak bola.
 
Dikutip dari itv, Messi mengaku sulit mempercayai bahwa dirinya akan berhadapan dengan Lamine Yamal, pemain yang pernah ia gendong saat masih berusia lima bulan dalam sesi foto amal Barcelona pada 2007.
 
Dalam konferensi pers di New York, legenda NFL Tom Brady menyebut foto tersebut sebagai sesuatu yang "sangat profetik". Messi pun tersenyum dan mengakui bahwa perjalanan hidup keduanya terasa luar biasa.
 
Menurutnya, melihat bayi yang pernah digendong kini menjadi lawan di final Piala Dunia adalah sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya.
 
"Foto itu luar biasa. Fakta bahwa sekarang kami sama-sama bermain di final Piala Dunia benar-benar gila," ujar Messi.
 
Pemain berusia 39 tahun itu juga memberikan pujian kepada Yamal yang kini mengenakan nomor punggung 10 Barcelona, nomor yang dulu identik dengan dirinya.
 
Messi menyebut Lamine Yamal sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Ia berharap kariernya terus bersinar karena kesuksesannya juga akan menjadi kebanggaan bagi Barcelona.
 
Namun, di atas lapangan nanti, Messi menegaskan Argentina akan melakukan segala cara untuk membatasi pergerakan pemain berusia 19 tahun tersebut dan menggagalkan mimpinya menjadi juara dunia.
 
"Dia pemain luar biasa dan sudah menjadi bintang dunia. Saya mendoakan yang terbaik untuk masa depannya, tetapi kali ini kami akan berusaha sekuat tenaga agar dia tidak menjadi juara," kata Messi. Ia juga mengingatkan bahwa Spanyol bukan hanya mengandalkan Yamal, melainkan memiliki skuad yang solid di semua lini.
 
Laga final juga diwarnai suasana hangat di luar lapangan. Usai konferensi pers, pelatih Argentina Lionel Scaloni terlihat berpelukan dengan pelatih Spanyol Luis de la Fuente, yang pernah menjadi instruktur Scaloni saat mengambil lisensi kepelatihan UEFA Pro.
 
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh olahraga dunia seperti Tom Brady, Novak Djokovic, Kevin Durant, Rio Ferdinand, hingga aktor Kevin Hart, menambah kemeriahan jelang duel puncak yang akan menjadi sorotan dunia.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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