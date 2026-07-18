Lionel Messi Dinobatkan sebagai GOAT Semua Cabang Olahraga Usai Bersinar di Piala Dunia 2026 

lionel messi (x @popbase)

JawaPos.com – Penampilan Lionel Messi di Piala Dunia FIFA 2026 kembali memicu perdebatan mengenai statusnya sebagai Greatest of All Time (GOAT).

Dikutip dari The Chosun, dalam analisis yang dipublikasikan ESPN, kapten Timnas Argentina itu disebut telah melampaui batas sepak bola dan layak dianggap sebagai atlet pria terhebat sepanjang sejarah, mengungguli nama-nama legendaris seperti Tom Brady, Michael Jordan, Wayne Gretzky, hingga Usain Bolt.

Banyak memperkirakan Messi yang kini berusia 39 tahun hanya akan berperan sebagai pemain senior yang memberi pengalaman bagi Argentina.

Namun kenyataan di lapangan justru berbeda. Ia tampil sebagai motor permainan tim dan terus menjadi sosok paling menentukan sepanjang perjalanan Argentina menuju partai final.

Michael Caley menilai kehebatan Messi tidak hanya terletak pada kemampuannya mencetak gol.

Menurutnya, Messi mampu menjalankan tiga peran sekaligus di level tertinggi, yakni sebagai pencetak gol, kreator serangan, dan dribbler elite.

Saat masih berada di puncak performa, ia mampu bersaing dengan Cristiano Ronaldo dalam urusan gol, Kevin De Bruyne sebagai pengatur serangan, hingga Eden Hazard dalam kemampuan menggiring bola.

Statistik sepanjang Piala Dunia 2026 turut memperkuat penilaian tersebut. Messi memimpin berbagai kategori penting, mulai dari jumlah tembakan, umpan progresif, hingga expected assists (xA).

Ia juga berbagi posisi sebagai pencetak gol terbanyak bersama Kylian Mbappe dengan delapan gol, sekaligus mencatat jumlah operan ke depan dan dribel sukses yang melampaui banyak pemain muda, termasuk sensasi Spanyol, Lamine Yamal.

Data yang dirilis berbagai lembaga statistik menunjukkan pengaruh Messi terhadap permainan Argentina berada di level yang sulit ditandingi.

Dalam model penilaian performa yang digunakan Futi, Messi memperoleh skor hampir sempurna, jauh meninggalkan para pesaingnya.

Konsistensi tersebut semakin mengesankan mengingat ia masih tampil dominan di usia yang mendekati 40 tahun, sesuatu yang jarang terjadi dalam sepak bola modern.

Konsistensi selama hampir dua dekade, serta peluang meraih Ballon d'Or kesembilan, banyak pihak meyakini Lionel Messi telah mengukuhkan posisinya sebagai GOAT of GOATs.

Kini, satu tantangan terakhir menantinya: membawa Argentina mengalahkan Spanyol di final Piala Dunia 2026 dan menutup perjalanan luar biasanya dengan trofi yang akan semakin mengukuhkan warisannya dalam sejarah olahraga dunia.