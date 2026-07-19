Lewati Rekor Gol Lionel Messi di Piala Dunia 2026, Kylian Mbappe Bilang Begini

JawaPos.com - Bintang Timnas Prancis, Kylian Mbappe, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, melewati rekor Lionel Messi. Namun demikian, ia yakin Messi akan menambah pundi-pundi golnya dan kembali melampaui catatan golnya.

Mbappe menyandang status top skor sepanjang masa setelah Prancis menelan kekalahan dari Inggris dengan skor 4-6 dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Bintang Real Madrid itu menyumbang dua gol dalam pertandingan tersebut.

Tambahan dua gol itu membuat Mbappe kini mengoleksi 22 gol di ajang Piala Dunia. Sebelumnya, Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan torehan 21 gol. Namun kini pemain berjuluk La Pulga itu disalip oleh Mbappe.

Selain itu, Mbappe juga menggeser Messi dalam tabel klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026. Penyerang berusia 27 tahun itu mengoleksi 10 gol, sedangkan La Pulga delapan gol. Keunggulan dua gol tersebut membuatnya berpotensi merebut Sepatu Emas alias penghargaan individu top skor.

Mbappe pun disinggung soal pencapaian manis tersebut. Alih-alih merasa bangga, bintang Real Madrid itu yakin Messi setidaknya akan menyamai rekornya pada pertandingan melawan Spanyol di partai final Piala Dunia 2026.

"Leo pasti akan mencetak gol. Dia selalu mencetak gol," ujar Mbappe, dilansir dari Metro, Minggu (19/7/2026).

Mbappe sendiri justru tidak terlalu memikirkan soal statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia. Jika bisa memilih, eks pemain Paris Saint-Germain itu lebih memilih bisa membawa Prancis ke partai final ketimbang menyandang status tersebut.

"Saya selalu berusaha membantu tim mencetak gol. Memang benar, ketika mencetak begitu banyak gol di Piala Dunia, itu akan mengangkat nama Anda dalam sejarah. Namun, sejujurnya saya lebih memilih tidak menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa asalkan bisa bermain di final,” ungkap Mbappe.