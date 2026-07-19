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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 19 Juli 2026 | 22.20 WIB

Jelang Final Piala Dunia 2026, Lionel Scaloni Minta Fans Nikmati Momen 'Terakhir' Lionel Messi

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengajak para penggemar menikmati setiap momen Lionel Messi jelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Menurutnya, dunia sepak bola harus menghargai sosok sang legenda selagi masih bermain. (Instagram/@leomessi)

JawaPos.com - Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, mengajak seluruh pencinta sepak bola untuk menikmati setiap momen yang masih bisa disuguhkan Lionel Messi. Menurutnya, kesempatan melihat sang kapten tampil di final Piala Dunia pada usia 39 tahun merupakan sesuatu yang sangat langka.

Argentina akan menghadapi Spanyol pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New York, dengan misi mempertahankan gelar yang mereka raih empat tahun lalu. Jika berhasil menang, Albiceleste akan menjadi tim pertama dalam 64 tahun yang mampu mempertahankan gelar juara dunia.

Melansir The Sun, bagi Scaloni, pencapaian Messi hingga membawa Argentina kembali ke partai puncak merupakan bukti bahwa legenda hidup itu masih berada di level tertinggi.

"Dia telah membuat sejarah. Dia adalah seorang legenda," kata Scaloni.

Scaloni: Nikmati Messi Selagi Masih Ada

Perjalanan internasional Messi memang penuh lika-liku. Setelah sempat mengumumkan pensiun dari tim nasional pada 2016 usai kalah di final Copa America melawan Cile, ia justru bangkit dan memimpin Argentina memasuki era paling sukses dalam beberapa dekade terakhir.

Bersama Scaloni, Messi mempersembahkan gelar Copa America 2021, Copa America 2024, Piala Dunia 2022, dan kini berpeluang menambah koleksi trofi dengan gelar Piala Dunia 2026.

Usai kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di semifinal, Messi dan Scaloni terlihat berpelukan di lapangan. Sang kapten bahkan menyebut keberhasilan itu sebagai "sejarah murni."

Scaloni mengaku bangga bisa menyaksikan langsung perjalanan pemain yang ia anggap sebagai yang terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

"Hal itu membuat saya bangga karena dia adalah pemain terbaik dalam sejarah sepak bola."

"Mampu mencapai final dengan cara seperti ini, di usia 39 tahun, menurut saya itu luar biasa."

Ia pun mengingatkan publik agar tidak menyia-nyiakan kesempatan menyaksikan Messi, mengingat pengalaman yang pernah dialami Argentina setelah kehilangan Diego Maradona.

"Itulah mengapa saya mengatakan kita harus menikmati kehadirannya, karena lihat apa yang terjadi dengan Diego (Maradona) dan bagaimana kita akhirnya merindukannya."

Editor: Edi Yulianto
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