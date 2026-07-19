Kisah Lionel Messi Pernah Hampir Membela Spanyol Sebelum Menjadi Legenda Argentina

JawaPos.com - Setelah lebih dari sebulan persaingan sengit, Argentina dan Spanyol akhirnya bertemu di final Piala Dunia 2026. Pertandingan di New Jersey bukan hanya mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia, tetapi juga menghadirkan cerita unik yang melibatkan sang kapten Argentina, Lionel Messi.
Di usia 39 tahun, Messi akan menjalani final Piala Dunia ketiganya dalam enam penampilan di ajang paling bergengsi tersebut. Namun, duel melawan Spanyol memiliki makna yang lebih dalam. Pasalnya, jauh sebelum menjadi ikon Albiceleste, Messi ternyata hampir mengenakan seragam La Roja.
Pada September 2001, Messi yang baru berusia 13 tahun hijrah ke Barcelona untuk bergabung dengan akademi La Masia. Di sanalah bakatnya berkembang pesat hingga menjadikannya salah satu pemain terbaik sepanjang masa.
Selama 21 tahun membela Barcelona, Messi tumbuh besar di Spanyol. Kondisi itu membuat peluangnya membela tim nasional Spanyol terbuka lebar. Namun, di balik semua itu, satu impian yang tak pernah berubah adalah mengenakan seragam Argentina.
Keputusan tersebut kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah sepak bola.
Melansir NDTV, mantan pelatih Argentina, Jose Pekerman, yang memberikan debut senior kepada Messi, pernah mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali mendengar nama Messi dari staf pelatih tim muda Argentina saat Piala Dunia U-17 tahun 2003.
Setahun sebelumnya, pelatih timnas Argentina saat itu, Marcelo Bielsa, bersama asistennya Claudio Vivas sedang berada di Spanyol untuk memantau pemain-pemain Argentina yang berkarier di Eropa. Di situlah muncul sebuah rekaman VHS berisi aksi seorang bocah berbakat bernama Lionel Messi.
Mantan agen Messi, Horacio Gaggioli, menceritakan bagaimana rekaman itu sampai ke tangan Bielsa.
"Itu ide ayah Messi, Jorge. Dia bilang padaku: 'Horacio, tim nasional Argentina akan datang ke Barcelona, bisakah kau mendapatkan beberapa cuplikan Leo untuk mereka?' Leo tidak begitu terkenal di Argentina."
"Kami punya video yang diberikan Barca kepadaku berisi beberapa permainan, dan aku pergi ke Hotel Princesa Sofia di Barcelona tempat mereka menginap. Aku bertanya tentang Vivas, yang merupakan asisten Bielsa."
Gaggioli kemudian mengenang reaksi Bielsa ketika melihat permainan Messi.
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