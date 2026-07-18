Jelang Final Piala Dunia 2026, Suporter Inggris Kompak Dukung Spanyol usai Kontroversi Argentina 

Piala dunia 2026 (x @thejurgenholic

JawaPos.com – Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina memanas karena reaksi keras dari publik Inggris.

Setelah Timnas Inggris tersingkir oleh Argentina di babak perempat final, banyak suporter hingga figur publik Negeri Tiga Singa menyatakan dukungan mereka kepada Spanyol.

Kekecewaan terhadap jalannya pertandingan dan selebrasi pascalaga Argentina menjadi alasan utama di balik perubahan sikap tersebut.

Dikutip dari The Chosun, Inggris sebelumnya harus mengubur mimpi tampil di final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1966.

Skuad asuhan Thomas Tuchel sempat unggul melalui Anthony Gordon, tetapi Argentina berhasil membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernández dan Lautaro Martínez untuk menang 2-1.

Kekalahan itu memicu berbagai perdebatan, termasuk mengenai sejumlah keputusan wasit selama pertandingan.

Kontroversi yang paling banyak dibahas adalah gol kemenangan Argentina. Beberapa media Inggris dan para suporter menilai proses gol tersebut seharusnya dianulir karena dugaan pelanggaran yang melibatkan Lionel Messi pada awal rangkaian serangan.

Meski demikian, keputusan wasit tetap berlaku dan hasil pertandingan tidak berubah.

Ketegangan semakin meningkat setelah para pemain Argentina merayakan kemenangan dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" atau "Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina."

Tulisan tersebut merujuk pada sengketa Kepulauan Falkland yang pernah memicu perang antara Argentina dan Inggris pada 1982.

Aksi itu menuai kritik karena FIFA melarang atribut bernuansa politik dibawa ke dalam stadion, sehingga memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan adanya evaluasi atau tindakan disipliner.

Banyak suporter merasa tersinggung oleh selebrasi tersebut. Beberapa di antaranya mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan setelah pertandingan, termasuk ejekan dari pendukung lawan.

Jurnalis ternama Piers Morgan juga ikut mengecam tindakan para pemain Argentina dan menyatakan harapannya agar Spanyol mampu keluar sebagai juara dunia.

Menjelang partai puncak yang akan digelar di New York New Jersey Stadium, dukungan dari Inggris mengalir deras kepada Spanyol.

Meski tidak terlibat langsung di final, rivalitas lama antara Inggris dan Argentina kembali menjadi sorotan, membuat laga perebutan gelar juara dunia semakin sarat emosi, baik di dalam maupun di luar lapangan.