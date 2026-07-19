Final Piala Dunia 2026: Legenda Brasil Sebut Spanyol Bakal Menang Mudah atas Argentina

JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menantang juara bertahan Argentina di final Piala Dunia 2026. Laga pamungkas tersebut berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dengan kick-off pukul 02.00 WIB.

Duel Spanyol vs Argentina disebut-sebut sebagai pertandingan final ideal. Pasalnya, kedua tim tersebut tampil impresif sepanjang Piala Dunia 2026 hingga sukses menembus partai final.

Dalam perjalanannya menuju final, Spanyol mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang. Sementara Argentina punya catatan yang lebih impresif, di mana mereka menyapu bersih tujuh laga yang dilalui dengan hasil kemenangan.

Baca Juga:Kisah Lionel Messi Pernah Hampir Membela Spanyol Sebelum Menjadi Legenda Argentina

Selain itu, laga final ini juga mengukir sejarah baru karena untuk pertama kalinya mempertemukan juara bertahan Piala Eropa dan Copa America. Spanyol berstatus sebagai juara Piala Eropa 2024, sedangkan Argentina Copa America 2024.

Kedua kesebelasan juga sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Spanyol melaju ke final setelah menumbangkan salah satu kandidat favorit juara, Prancis, dengan skor 2-0. Sementara Argentina menang secara dramatis atas Inggris dengan skor 2-1.

Spanyol menjadi tim paling sedikit kebobolan. Bayangkan saja, tim asuhan Luis de la Fuente itu baru kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia 2026. Argentina sendiri merupakan salah satu tim yang cukup produktif mencetak gol, sehingga diprediksi laga tersebut akan berjalan menarik.

Ronaldo Nazario Prediksi Spanyol Menang Mudah atas Argentina Legenda sepak bola Brasil, Ronaldo Nazario, memberikan prediksinya terkait duel Spanyol vs Argentina. Pria berusia 49 tahun itu menyebut La Furia Roja akan menumbangkan La Albiceleste.

Baca Juga:3 Alasan Spanyol Bisa Mengalahkan Argentina dan Menjuarai Piala Dunia 2026

"Saya pikir Spanyol akan menang, dan pertandingan akan berjalan mudah bagi mereka,” ujar Ronaldo, dilansir dari Metro, Minggu (19/7/20260.