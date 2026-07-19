Profil Slavko Vincic, Wasit yang Akan Memimpin Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, untuk memimpin partai puncak Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol di Stadion MetLife, New Jersey.
Laga yang mempertemukan juara bertahan dunia dengan juara Eropa itu diprediksi berlangsung sengit. Selain menjadi kesempatan Argentina mempertahankan gelar, pertandingan ini juga diyakini menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di panggung Piala Dunia.
Di sisi lain, Spanyol berharap mampu mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali menjadi juara dunia, dengan generasi muda yang dipimpin Lamine Yamal.
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Di tengah besarnya sorotan terhadap laga tersebut, FIFA mempercayakan tugas memimpin pertandingan kepada sosok yang sudah berpengalaman menangani laga-laga bertekanan tinggi.
Melansir Talksport, penunjukan Slavko Vincic menjadi sebuah pencapaian bersejarah. Pria berusia 44 tahun itu menjadi wasit pertama asal Slovenia yang dipercaya memimpin final Piala Dunia.
Dalam menjalankan tugasnya, Vincic akan dibantu dua asisten senegaranya, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic. Sementara Adham Makhadmeh dari Yordania ditunjuk sebagai wasit keempat.
Final ini menjadi pertandingan keenam Vincic sepanjang Piala Dunia 2026 dan laga keempat yang dipimpinnya pada fase gugur turnamen.
Vincic bukan nama baru di level internasional. Ia juga menjadi salah satu wasit pada Piala Dunia 2022, serta bertugas di Euro 2020 dan Euro 2024.
Pada Piala Dunia 2026, ia mengawali turnamen dengan memimpin laga Brasil kontra Maroko yang berakhir imbang 1-1. Setelah itu, ia memimpin kemenangan Aljazair atas Yordania di fase grup, sebelum bertugas pada laga Meksiko melawan Ekuador di babak 32 besar.
Dalam pertandingan tersebut, Vincic menjadi sorotan setelah mengeluarkan kartu merah kepada Piero Hincapie karena menutupi mulut saat berbicara dengan Santiago Gimenez, sesuai penerapan aturan baru FIFA.
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