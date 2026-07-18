Lionel Messi Tegaskan Argentina Tak Hanya Fokus ke Lamine Yamal saat Lawan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Messi menegaskan bahwa tim nasional Argentina tidak terlalu fokus pada Lamine Yamal saat melawan Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di MetLife Stadium, Senin (20/7) pukul 02.00 WIB.

Saat konferensi pers, pujian diberikan Lionel Messi kepada Lamine Yamal sebagai pemain fantastis. Dia mengaku selalu mengikuti perkembangannya karena bermain di Barcelona.

"Lamine adalah pemain fantastis, yang selalu saya ikuti perkembangannya karena ia bermain untuk klub yang saya cintai dan selalu saya doakan yang terbaik. Di usianya yang baru 19 tahun, ia sudah menjadi salah satu tokoh terkemuka di dunia," kata Lionel Messi yang dikutip dari Mundo Deportivo, Sabtu (18/7).

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"Ia memiliki seluruh kariernya di depan dan kesempatan untuk mencapai sesuatu yang bersejarah. Kami akan berusaha memastikan hal itu tidak terjadi kali ini," lanjut Lionel Messi.

Kapten timnas Argentina tersebut memberikan reaksi pada fotonya memandikan Lamin Yamal yang masih bayi. Messi merasa tidak menyangka bahwa mereka saling berhadapan di final Piala Dunia 2026.

"Foto itu gila. Hidup... Saya berfoto dengannya saat dia masih bayi dan sekarang kami akan saling berhadapan di final Piala Dunia. Dia adalah salah satu yang terbaik di dunia saat ini dan saya mendoakan yang terbaik untuknya karena kesuksesannya juga akan menjadi kesuksesan Barcelona. Tentu saja, kami akan mencoba bermain bagus agar dia tidak menampilkan permainan terbaiknya, meskipun itu sulit," puji Messi kepada Yamal.

Meski Lamine Yamal merupakan salah satu pemain andalan, Messi menegaskan bahwa timnas Argentina tidak hanya fokus kepada pemain 19 tahun tersebut. Menurut pemain Inter Miami itu, Spanyol punya pemain berkualitas dan gaya bermain yang menarik.