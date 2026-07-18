Lionel Messi Berpeluang Ukir Rekor Bersejarah, Jadi Kapten Pertama di Tiga Final Piala Dunia

JawaPos.com - Lionel Messi kembali berada di ambang sejarah menjelang final Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Argentina itu berpeluang mencatatkan rekor yang belum pernah diraih pemain mana pun sepanjang sejarah turnamen paling bergengsi di dunia tersebut.

Apabila dipercaya menjadi starter sekaligus mengenakan ban kapten saat Argentina menghadapi Spanyol di partai final, Messi akan menjadi pemain pertama yang memimpin negaranya di tiga final Piala Dunia.

Pencapaian tersebut akan melengkapi perjalanan panjang Messi bersama Tim Tango di panggung dunia. Sebelumnya, ia tampil sebagai starter dan kapten saat Argentina menghadapi Prancis pada final Piala Dunia 2022. Kini, kesempatan serupa kembali terbuka pada final edisi 2026.

Rekor ini menjadi semakin istimewa karena sejumlah legenda sepak bola dunia ternyata gagal mencapainya, meski pernah tampil di tiga final Piala Dunia.

Pelé misalnya, memang berada dalam skuad Brasil yang menembus tiga final. Namun, ia tidak bermain pada final Piala Dunia 1962 akibat mengalami cedera.

Hal serupa juga dialami Ronaldo Nazário. Meski menjadi bagian dari skuad juara Brasil pada 1994, ia tidak dimainkan di partai final sehingga tidak tercatat sebagai starter.

Dari Jerman, Lothar Matthaus juga pernah mencapai tiga final. Akan tetapi, pada final 1982 ia hanya menghuni bangku cadangan.

Sementara Pierre Littbarski tidak tampil pada final 1986 meski menjadi bagian dari perjalanan tim menuju laga puncak.