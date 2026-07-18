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Andika Rachmansyah
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.22 WIB

Dulu Mandikan Lamine Yamal, Kini Jumpa di Final Piala Dunia 2026! Lionel Messi: Gila

Foto Lionel Messi memandikan Lamine Yamal sempat viral. (Instagram UNICEF/Joan Monfort) - Image

Foto Lionel Messi memandikan Lamine Yamal sempat viral. (Instagram UNICEF/Joan Monfort)

JawaPos.com - Kapten Timnas Argentina, Lionel Messi, mengenang foto masa lalunya saat memandikan Lamine Yamal. Dia menyebut foto tersebut sebagai hal gila karena kini keduanya berjumpa di final Piala Dunia 2026.

Argentina akan menghadapi Spanyol dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB. Laga ini disebut menjadi final yang ideal karena mempertemukan juara bertahan Euro 2024 dan Copa America 2024.

Namun yang paling menyita perhatian menjelang duel itu adalah berjumpanya dua bintang Barcelona dari generasi berbeda. Yakni Messi dan Yamal. Menariknya, pada 19 tahun yang lalu, keduanya sempat berfoto bersama yang kini menjadi foto ikonik.

Foto ikonik yang dimaksud adalah ketika Messi memandikan Yamal dalam acara kampanye UNICEF pada tahun 2007. Kala itu, Messi berusia 20 tahun, sementara Yamal baru berusia enam bulan. Siapa sangka, kini keduanya akan berjumpa dalam satu lapangan memperebutkan trofi Piala Dunia 2026.

Mengenang foto ikonik tersebut, Messi tak menyangka karena akan berjumpa kembali dengan Yamal setelah hampir dua dekade lamanya. Tak tanggung-tanggung, mereka akan saling berhadapan dalam perebutan trofi juara Piala Dunia 2026.

"Foto bersama Lamine itu benar-benar luar biasa. Hidup memang penuh kejutan,” ucap Messi, dilansir dari Metro, Sabtu (18/7/2026).

"Sekarang kami akan saling berhadapan di final Piala Dunia, padahal dulu kami pernah berfoto bersama ketika dia masih bayi. Itu benar-benar gila!,” sambungnya.

Puji Lamine Yamal

Messi sendiri mengaku terkesan dengan kualitas Yamal. Pemain berjuluk La Pulga itu mengatakan bahwa dirinya terus mengikuti perkembangan Barcelona, klub yang membesarkan namanya.

"Lamine adalah pemain yang luar biasa. Saya selalu mengikuti perkembangannya karena dia bermain untuk klub yang saya cintai,” ujarnya.

Editor: Edi Yulianto
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