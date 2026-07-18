Dialog Sengit Lionel Messi dan Jude Bellingham di Semifinal Piala Dunia FIFA 2026 Akhirnya Terungkap

JawaPos.com – Rekaman percakapan antara Lionel Messi dan Jude Bellingham saat semifinal Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya terungkap ke publik.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Momen tersebut terjadi setelah keduanya berselisih pendapat mengenai keputusan wasit dalam sebuah insiden pelanggaran di lapangan.

Kamera siaran pertandingan merekam perdebatan singkat itu yang kemudian menjadi perhatian pecinta sepak bola dunia.

Perdebatan bermula ketika Messi mempertanyakan keputusan wasit yang tidak menganggap dirinya dilanggar oleh pemain lawan. Bellingham menegaskan bahwa insiden tersebut bukan pelanggaran dan tetap membela keputusan wasit.

Messi kemudian kembali mempertanyakan mengapa pelanggaran yang diterimanya tidak dianggap sebagai pelanggaran oleh pengadil pertandingan.

Percakapan keduanya berlangsung dalam suasana tegang dengan saling mempertahankan pendapat masing-masing. Setelah beberapa saat beradu argumen, Messi mengakhiri pembicaraan sambil menganggukkan kepala dan meninggalkan lokasi kejadian.

Meski demikian, ekspresi kapten Argentina itu menunjukkan ketidakpuasannya terhadap keputusan wasit yang memicu perdebatan tersebut.