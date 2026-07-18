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Risma Azzah Fatin
Minggu, 19 Juli 2026 | 04.04 WIB

Lionel Messi Siap Ukir Rekor Baru dengan Menjadi Starter di Tiga Final Piala Dunia FIFA secara Beruntun

Lionel Messi (Bein Sports) - Image

Lionel Messi (Bein Sports)

JawaPos.com – Lionel Messi berpeluang kembali mencatatkan sejarah baru apabila masuk dalam susunan pemain inti Argentina pada final Piala Dunia FIFA 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), Jika Lionel Messi tampil sebagai starter, Maka kapten Argentina itu akan menjadi pemain pertama yang memulai pertandingan sejak menit awal di tiga final Piala Dunia FIFA.

Rekor tersebut akan melampaui pencapaian legenda Brasil, Cafu, yang hanya menjadi starter pada dua final Piala Dunia.

Messi sebelumnya tampil sebagai starter pada final Piala Dunia FIFA 2014 saat Argentina menghadapi Jerman dan kembali mengawal timnya pada final edisi 2022 melawan Prancis. Pada final 2022, ia membawa Argentina meraih gelar juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti.

Penampilan di final 2026 akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Selain berpeluang memecahkan rekor starter terbanyak di final Piala Dunia, Messi juga masih berkesempatan menorehkan catatan individu lainnya. Ia berpeluang menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak gol pada dua final Piala Dunia secara beruntun.

Sebelumnya, pencapaian tersebut hanya berhasil diraih Vavá bersama Brasil serta Kylian Mbappé bersama Prancis.

Messi mencetak dua gol pada final Piala Dunia FIFA 2022 saat menghadapi Prancis. Apabila kembali mencatatkan namanya di papan skor pada final edisi 2026, ia akan menyamai rekor eksklusif yang selama ini hanya dimiliki Vavá dan Mbappé.

Kesempatan tersebut menjadi salah satu sorotan utama menjelang laga puncak yang mempertemukan Argentina dengan lawannya di final Piala Dunia FIFA 2026.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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