Final Piala Dunia FIFA 2026 Hadirkan Pertunjukan Paruh Waktu Pertama Sepanjang Sejarah Turnamen Dunia

JawaPos.com – Final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol akan menghadirkan momen bersejarah melalui pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah final turnamen tersebut.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (18/7), FIFA menyiapkan konsep baru yang memadukan sepak bola dan hiburan dalam satu panggung selama jeda pertandingan. Pertunjukan itu akan digelar di Stadion New York New Jersey pada Minggu (19/7/2026).

Berbeda dengan tradisi sebelumnya, pertunjukan kali ini akan berlangsung saat jeda babak pertama. Lapangan pertandingan akan diubah menjadi panggung pertunjukan, kemudian dikembalikan ke kondisi semula sebelum babak kedua dimulai.

Durasi pertunjukan diperkirakan sekitar 11 menit agar tidak mengganggu jalannya pertandingan.

Sejumlah musisi ternama dunia dijadwalkan tampil dalam pertunjukan tersebut, di antaranya Justin Bieber, Madonna, Shakira, dan BTS. Kehadiran para bintang musik internasional itu diharapkan mampu menarik perhatian jutaan penonton dari berbagai negara.

Produksi pertunjukan juga dirancang dengan skala global untuk menghadirkan pengalaman baru dalam sejarah Piala Dunia.

Selain menghadirkan hiburan, pertunjukan paruh waktu ini juga menjadi bagian dari kampanye FIFA Global Citizen Education Fund. Program tersebut bertujuan menggalang dana guna memperluas akses pendidikan dan olahraga bagi anak-anak di berbagai negara.