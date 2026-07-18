Viral! Cuitan Tahun 2021 Prediksi Argentina Menang Lawan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Para pemain Spanyol dan Argentina akan berebut trofi Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium dengan La Roja berstatus favorit menurut prediksi bursa. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah cuitan yang diunggah pada tahun 2021. Karena dalam unggahan tersebut, sebuah akun memprediksi Argentina meraih kemenangan atas Spanyol di final Piala Dunia 2026.
Beberapa hari terakhir ini, sebuah akun X bernama @actuallyimthe mendadak jadi sorotan warganet. Pasalnya, ia pernah membuat cuitan pada tahun 2021 terkait pertandingan final Piala Dunia 2026.
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Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa Argentina akan memenangi pertandingan kontra Spanyol dengan skor tipis 3-2. Sontak, cuitan tersebut mendadak viral setelah lima tahun berlalu.
Tak heran jika cuitan akun tersebut menjadi bahan perbincangan panas di jagat dunia maya. Bayangkan saja, ramalan akun tersebut soal Argentina akan melawan Spanyol di Piala Dunia 2026 terbukti akurat.
“Argentina baru saja mengalahkan Spanyol dengan skor 3-2 pada final Piala Dunia 2026,” cuit akun X @actuallyimthe pada 12 Juli 2021.
Kini, hanya tinggal menunggu apakah benar La Albiceleste, julukan Timnas Argentina, akan menang dengan skor 3-2 atas Spanyol. Pasalnya, pertandingan final Piala Dunia 2026 baru akan berlangsung di Stadion MetLife, Amerika Serikat, pada Senin (20/7) dini hari WIB.
Jika ramalan tersebut benar, maka Argentina akan merebut gelar juara dunia dua kali beruntun setelah Piala Dunia 2022. Tambahan trofi tersebut sekaligus menjadi gelar ke-4 La Albiceleste, sejajar dengan Jerman dan Italia.
Rentetan sejarah pun akan tercipta jika Argentina keluar sebagai juara. La Albiceleste akan menjadi negara pertama dalam 64 tahun terakhir yang mampu mempertahankan gelar juara Piala Dunia secara berturut-turut. Menyamai rekor yang diraih Italia (1934, 1938) dan Brasil (1958, 1962).
Kemudian pelatih Lionel Scaloni juga akan mengukir sejarah sebagai pelatih kedua di dunia yang berhasil membawa tim merebut gelar juara Piala Dunia secara beruntun. Sebelumnya, catatan legendaris ini dipegang oleh pelatih asal Italia, Vitorio Pozzo pada edisi 1934 dan 1938.
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Jadi, menarik untuk dinantikan apakah ramalan akun X tersebut akan tepat sasaran atau tidak. Yang jelas, sebuah ramalan memang sangat disukai oleh banyak orang sehingga membuat viral media sosial. Apalagi, ramalan tersebut menyasar pada ajang sebesar Piala Dunia.
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